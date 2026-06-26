Veritas: Лагерь в лесу, который изменит больше, чем целое лето Ⓟ
Ваш подросток хочет провести это лето по-особенному? Тогда у нас есть отличное решение!
Приглашаем ребят 13–16 лет в летний палаточный лагерь «VERITAS», который пройдет с 13 по 18 июля 2026 года.
Здесь не будет привычного комфорта и бесконечной ленты социальных сетей. Вместо этого участников ждут:
• жизнь в палатках и уютные вечера у костра;
• новые друзья и настоящая атмосфера единства;
• активный отдых на природе, игры и приключения;
• увлекательные квесты и командные испытания;
• общение, духовное развитие и новые открытия;
• возможность раскрыть свои способности и стать увереннее в себе.
«VERITAS» — это больше, чем просто отдых на природе. Это место, где рождается настоящая дружба, где подростки учатся ответственности, взаимопомощи и уважению. Здесь можно отвлечься от привычной суеты, задуматься о важных жизненных ценностях и провести время с пользой для души.
Это место, где каждый получает яркие впечатления, которые остаются в памяти на всю жизнь.
На протяжении всего лагеря участников будет сопровождать наша опытная команда, создавая безопасную, дружелюбную и вдохновляющую атмосферу.
Основная информация:
Даты: 13–18 июля 2026
Возраст: 13–16 лет
Стоимость участия: 1800 леев
Телефон для регистрации и вопросов: +373 78663185
Регистрационная форма: google form
Количество мест ограничено! Подарите своему ребенку лето, которое он будет вспоминать еще долгие годы. Больше информации, фотографий и видео на нашей странице в Instagram