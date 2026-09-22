В Кишинёве на улице Каля Ешилор открылся крупнейший магазин Linella в стране Ⓟ

Больше пространства, больше возможностей и продуманный до мелочей опыт покупок.

На ул. Каля Ешилор, 10, в Кишинёве открылся крупнейший магазин Linella в стране — пространство, которое объединяет в одном месте повседневные покупки, новые концепции и услуги, адаптированные к современному ритму жизни клиентов.

Общая площадь нового магазина составляет 3 180 м², из которых 2 230 м² — торговый зал. Здесь представлено более 12 000 наименований товаров — от товаров первой необходимости для повседневных покупок до свежих продуктов, решений для быстрого питания, готовой еды, хлебобулочных и кондитерских изделий, деликатесов и международных специалитетов.

Открытие нового магазина также означает создание около 90 рабочих мест — это команда, которая обеспечивает работу нового пространства. От сотрудников, занимающихся производством и подготовкой продукции, до тех, кто встречает и обслуживает клиентов, — каждая роль ежедневно вносит свой вклад в опыт, который получают покупатели в новом магазине.

Свежесть каждый день

При входе в торговый зал клиентов встречает зона fresh — одна из самых масштабных и заметных зон нового магазина.

Фрукты и овощи представлены в зоне, оформленной в новом для сети формате, с современным оборудованием и организацией пространства, которая выгодно представляет продукцию и облегчает выбор.

Просторная зона позволяет свободно разместить товары и представить ассортимент таким образом, чтобы его было удобно изучать, поэтому покупки естественным образом начинаются с одного из постоянных обещаний Linella: свежести.

Местные продукты — важная часть ассортимента

Продукция, произведённая в Республике Молдова, занимает важное место в ассортименте нового магазина. 30% ассортимента составляет #ProdusAcasă, продолжая направление Linella по поддержке местных производителей и продвижению их продукции ближе к покупателям.

Линейка Zi de Zi — решения для реального ритма дня

Собственная линейка Zi de Zi также представлена в новом магазине, предлагая варианты для разных моментов и потребностей.

Продукты Ready to Eat, уже знакомые клиентам Linella, предлагают готовые к употреблению варианты, а с открытием магазина на улице Каля Ешилор представлена новая линейка Ready to Cook, включающая 5 новых позиций.

Новая линейка Ready to Cook разработана совместно с шеф-поваром Андреем Лазари для тех, кто хочет готовить дома, но тратить меньше времени на кухне. Продукты подготовлены до финального этапа, чтобы их можно было быстро и просто приготовить.

Пекарня Linella — свежий хлеб, выпеченный на месте

Важное место в новом магазине занимает Brutăria Linella — концепция, представленная и в других магазинах сети, но здесь реализованная в более просторном формате и с расширенным ассортиментом.

Хлеб выпекается непосредственно в магазине в течение дня, а ассортимент включает различные виды хлеба на закваске, багеты, чиабатту, деревенский хлеб, фокаччу и другие хлебобулочные и кондитерские изделия. Среди новинок, представленных в этом магазине, — хлеб с зародышами пшеницы и закваской, хлеб с зерновыми и овощной смесью и фокачча.

Café Nuca и Bistro Nuca — больше возможностей за один визит

Опыт нового магазина дополняют Café Nuca и Bistro Nuca, представленные в расширенном формате и предлагающие варианты для разных моментов дня.

Café Nuca предлагает кофе, закуски и кондитерские изделия, а Bistro Nuca ежедневно готовит около 20 блюд, включая 7 видов пиццы, вёртуту и десерты. В ассортименте также представлены кондитерские изделия, в том числе круассаны с начинкой на выбор и синнабоны.

Таким образом, магазин на улице Каля Ешилор предлагает самый масштабный формат Nuca на сегодняшний день.

Maestro Meat — концепция shop-in-shop в магазине Linella

Важной новинкой магазина на улице Каля Ешилор стало появление Maestro Meat в формате shop-in-shop со своей собственной идентичностью и ассортиментом.

Здесь клиенты могут найти выбор продукции из говядины, баранины и овечьего мяса, а также другие варианты из мясной категории. Это дополняет ассортимент нового магазина специализированной концепцией и расширенным выбором в данной категории.

Больше возможностей и на финальном этапе покупок

Для завершения покупок клиентам доступны 14 касс: 6 стандартных и 8 касс самообслуживания, что позволяет каждому выбрать наиболее удобный вариант.

Благодаря новому магазину на ул. Каля Ешилор, 10, Linella расширяет формат покупок, объединяя в одном пространстве ассортимент, услуги и интегрированные концепции.

Магазин открыт ежедневно с 08:00 до 23:00.