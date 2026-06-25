В Кишиневе пройдет концерт-посвящение маэстро Георге Мустя: известные артисты и сюрпризы для детей Ⓟ

Есть вечера, когда музыка объединяет поколения!

28 июня 2026 года Зелёный театр станет местом именно такого события. На одной сцене выступят Ольга Чолаку, Лидия Ботезату, Кэтэлин Жосан, Кристина Скарлат, Милла Данилчак, группы AKORD, Catharsis, Brio Sonores, Concertino Accordion Band и другие любимые публикой артисты. Все они примут участие в концерте-посвящении композитору, дирижёру, академику, маэстро Георге Мустя, приуроченном к его 75-летию.

Начиная с 19:00 зрители смогут вновь услышать самые известные произведения маэстро в программе, где признанные исполнители встретятся на одной сцене с представителями нового поколения музыкантов. Национальный симфонический оркестр общественной компании «Телерадио-Молдова» и Академическая хоровая капелла «Doina» представят концертную программу, посвящённую творчеству музыканта, посвятившего всю свою жизнь искусству.

Вечер рассчитан на зрителей всех возрастов. Первые 500 детей, пришедших на концерт вместе с семьёй, получат в подарок книгу «Сказки народов мира для всей семьи» и аудиокнигу, чтобы волшебство музыки продолжалось и дома.

Для гостей мероприятия будет организована гастрономическая зона. Чтобы облегчить доступ к Зелёному Театру через вход со стороны парка «Валя Морилор», Примэрия муниципия Кишинёв обеспечит дополнительный общественный транспорт из всех секторов столицы в направлении улицы Алексе Матеевича: из Чеканы — от улицы Алеку Руссо, из Рышкановки — от улицы Студенцилор, с Ботаники — от бульваров Дечебал и Дачия, а также с Буюканы — от улицы Алба-Юлия.

Ведущими вечера станут Андрей Порубин и Дойна Стемповски. Юбилейный гала-концерт обещает подарить зрителям незабываемую встречу с музыкой и творчеством маэстро Георге Мустя.

Мероприятие организовано Примэрией Муниципия Кишинёв.

Вход свободный.