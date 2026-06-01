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ultra.md logoultra
12 Июня 2026, 10:00
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Ultra: Как создать здоровую и комфортную среду для всей семьи Ⓟ

Качество воздуха в жилище влияет напрямую на самочувствие. Многие считают, что воздух дома чище чем на улице, но на самом деле, дома могут собираться невидимые загрязнители.

А в тёплое время года, когда окна открываются намного чаще, пыльца, пыль и многие другие частицы легко попадают в дом и могут создавать дискомфорт, особенно аллергикам.

Ultra: Как создать здоровую и комфортную среду для всей семьи

Даже люди, не страдающие аллергиями, могут почувствовать, насколько загрязнён воздух. Тебя может тревожить: постоянная заложенность носа и чихание, повышенная чувствительность глаз, ощущение тяжести воздуха или плохой сон. Если ты заметил у себя такие симптомы, очиститель воздуха может стать отличным решением.

Очистители воздуха Dyson созданы для того, чтобы поддерживать чистоту воздуха в помещении. Благодаря встроенным сенсорам, он постоянно следит за качеством воздуха и может почувствовать наличие нежелательных частиц на молекулярном уровне. Современная система фильтрации способна устранить до 99,95% ультрадисперсных частиц и уменьшить количество загрязнителей и неприятных запахов.

Фильтр K-Carbon обогащённый карбонатом калия, может впитать на 50% больше диоксида азота, одного из самых распространённых загрязняющих веществ в закрытых помещениях. Прямо со смартфона, через приложение MyDyson™, можно наблюдать в реальном времени за уровнем загрязнения, температурой и влажностью.

Ultra: Как создать здоровую и комфортную среду для всей семьи

Для тех, кто хочет полностью решить вопрос комфорта дома, Dyson Purifier Humidify + Cool PH05 совмещает в себе функции очищения воздуха, увлажнения и охлаждения. Функция увлажнения помогает поддерживать оптимальную влажность, когда воздух слишком сухой, как ночью, так и днём. Это идеальный аппарат для тех, кто ценит многофункциональность.

Ultra: Как создать здоровую и комфортную среду для всей семьи

Если же у тебя в приоритете охлаждение и очистка воздуха в летний сезон, Dyson Purifier Cool TP12 создаёт мощный поток прохладного и чистого воздуха по всему помещению. Современный дизайн и бесшумная работа делают его идеальным для гостиной, спальни или кабинета.

Ultra: Как создать здоровую и комфортную среду для всей семьи

Для комфортной жизни на протяжении всего года, Dyson Purifier Hot+Cool HP11 совмещает в себе функции очистки, обогрева и вентиляции. Он быстро поднимет температуру в холодное время года и охладит помещение в летний сезон, будучи практичным решением независимо от времени года. Он функционален, а его современный дизайн элегантен.

Очиститель воздуха Dyson - это не просто аппарат, а гарантия комфорта и инвестиция в твоё здоровье и здоровье близких.

Ознакомься с ассортиментом очистителей воздуха Dyson в шоуруме Ultra, улица Колумна, 170. Также, ты можешь опробовать их в зоне Dyson шоурума Ultra. График работы: понедельник - воскресенье, с 09:00 до 20:00. Или закажи онлайн на www.ultra.md или позвони по номеру +373-6000-0000 с бесплатной доставкой по всей стране!

Источник
ultra.md logoultra
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