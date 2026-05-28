Ultra: Cyber Weekend - Пришёл. Сыграл. Победил Ⓟ

Твой час настал! Бесконечные часы за любимой игрой не прошли даром, ведь теперь ты можешь доказать всем, кто самый лучший игрок в CS2! Будь то команда киберспортсменов или любителей, любой желающий может записаться на CS2 CyberCup и принять участие в онлайн турнире. Только 8 команд, лучшие из лучших получат возможность побороться за крутые призы от Razer в финале, Cyber Weekend, который пройдёт оффлайн, 13 июня, в шоуруме Ultra!

Переходи по ссылке, запиши свою команду и займи своё заслуженное место на вершине - ЗДЕСЬ

Но и это ещё не всё! Cyber Weekend – это мероприятие для всех любителей виртуальных приключений, вне зависимости от участия в турнире. Приглашаем всех желающих 13 июня, в шоурум Ultra, где мы со спонсорами подготовили для вас множество крутых активностей на любой вкус.

Виртуальное футбольное поле - это твоя стихия? Тогда приглашаем тебя в зону Lenovo, где ты сможешь сыграть в FIFA 26 в формате VOLTA 3v3. Приходи, записывайся и побеждай. Подарки от Lenovo обеспечены!

Если ты уверен в своих рефлексах, ждём тебя у стенда Logitech G Experience Zone! Всего 30 секунд, 12 мишеней и 3 шикарных приза! Сможет ли периферия Logitech справиться с твоим напором? Пора это узнать!

А если твоя страсть – это дрифт на трассе, тогда тебе сюда: Logitech G Drift Challenge! Устройся поудобнее в гоночном кресле, перехвати покрепче руль и жми на газ! Запишись у стенда и покажи всем эпичный дрифт!

Для тех, кто хочет побороться за звание лучшего гонщика, добро пожаловать в зону MOZA! Соревнование на лучшее время пройдёт в игре Assetto Corsa, в формате Time Attack. Одинаковые условия для всех. Только скилл решает всё!

Фанатам HATOR точно понравится зона, где можно протестировать новинки игровой периферии и поучаствовать в HATOR Typing Challenge! Всё что имеет значение – это клавиатуры, твоя скорость и рефлексы.

Если же ты всё-таки хочешь сыграть в CS2, но у тебя нет команды - ASUS ROG Stand-up CS2 Duels точно для тебя! Дуэли 1 на 1, зрелищный геймплей и никаких кресел. Докажи свой скилл в динамичной битве за суперприз.

Глаза разбегаются и голова кругом от разнообразия развлечений? Не волнуйся, HyperX подготовил для тебя PlayStation Free 2 Play Zone, чилловую зону, оборудованную мягкими креслами, приставками PlayStation и широкими экранами, где ты можешь поиграть с друзьями в своём темпе. Никакой регистрации, никакой публики, только ты, друзья и любимая игра.

13 июня, шоурум Ultra, Cyber Weekend. Ждём всех. Будет весело!

www.ultra.md