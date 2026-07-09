Цифровая карта от Moldindconbank — легко открыть в MICB Mobile Banking Ⓟ
Бывают ситуации, когда карта нужна срочно — для онлайн-покупок, срочных переводов или повседневных платежей. И последнее, чего хочется в такой момент, — тратить время на поездки в банк или ожидание.
Цифровая карта от Moldindconbank, доступная в приложении MICB Mobile Banking, — это простое и удобное решение именно тогда, когда оно нужно.
Всё, что потребуется, — твой телефон и несколько свободных минут. Карта оформляется на 100% онлайн и готова к использованию сразу после выпуска.
Несколько кликов — и готово
- открой приложение MICB Mobile Banking
- выбери опцию «Открыть карту»
- выбери тип карты и нужную валюту: леи, доллары или евро
- подтверди заявку
- карта будет выпущена мгновенно и сразу появится в приложении.
Менее чем за 1 минуту карта становится активной в приложении MICB Mobile Banking и готова к использованию.
Всё, что нужно, — прямо в телефоне
Доступная 24/7 в приложении MICB Mobile Banking, цифровая карта предоставляет больше гибкости в управлении ежедневными расходами.
Можешь добавить ее в Apple Pay или Google Pay, получать кэшбэк и доступ к консьерж-сервису, а для большего удобства выбрать подходящую валюту.
Moldindconbank – mereu alături!