Цифровая карта от Moldindconbank — легко открыть в MICB Mobile Banking Ⓟ

Бывают ситуации, когда карта нужна срочно — для онлайн-покупок, срочных переводов или повседневных платежей. И последнее, чего хочется в такой момент, — тратить время на поездки в банк или ожидание.

Цифровая карта от Moldindconbank, доступная в приложении MICB Mobile Banking, — это простое и удобное решение именно тогда, когда оно нужно.

Всё, что потребуется, — твой телефон и несколько свободных минут. Карта оформляется на 100% онлайн и готова к использованию сразу после выпуска.

Несколько кликов — и готово

открой приложение MICB Mobile Banking

выбери опцию «Открыть карту»

выбери тип карты и нужную валюту: леи, доллары или евро

подтверди заявку

карта будет выпущена мгновенно и сразу появится в приложении.

Менее чем за 1 минуту карта становится активной в приложении MICB Mobile Banking и готова к использованию.

Всё, что нужно, — прямо в телефоне

Доступная 24/7 в приложении MICB Mobile Banking, цифровая карта предоставляет больше гибкости в управлении ежедневными расходами.

Можешь добавить ее в Apple Pay или Google Pay, получать кэшбэк и доступ к консьерж-сервису, а для большего удобства выбрать подходящую валюту.

Moldindconbank – mereu alături!