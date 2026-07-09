theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Business News logoBusiness News
9 Июля 2026, 12:00
8 135
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Цифровая карта от Moldindconbank — легко открыть в MICB Mobile Banking Ⓟ

Бывают ситуации, когда карта нужна срочно — для онлайн-покупок, срочных переводов или повседневных платежей. И последнее, чего хочется в такой момент, — тратить время на поездки в банк или ожидание.

Цифровая карта от Moldindconbank — легко открыть в MICB Mobile Banking

Цифровая карта от Moldindconbank, доступная в приложении MICB Mobile Banking, — это простое и удобное решение именно тогда, когда оно нужно.

Всё, что потребуется, — твой телефон и несколько свободных минут. Карта оформляется на 100% онлайн и готова к использованию сразу после выпуска.

Несколько кликов — и готово

  • открой приложение MICB Mobile Banking
  • выбери опцию «Открыть карту»
  • выбери тип карты и нужную валюту: леи, доллары или евро
  • подтверди заявку
  • карта будет выпущена мгновенно и сразу появится в приложении.

Менее чем за 1 минуту карта становится активной в приложении MICB Mobile Banking и готова к использованию.

Всё, что нужно, — прямо в телефоне

Доступная 24/7 в приложении MICB Mobile Banking, цифровая карта предоставляет больше гибкости в управлении ежедневными расходами.

Можешь добавить ее в Apple Pay или Google Pay, получать кэшбэк и доступ к консьерж-сервису, а для большего удобства выбрать подходящую валюту.

Moldindconbank – mereu alături!

Источник
Business News logoBusiness News
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте