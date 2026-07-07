Total Asig: Виньетка в Болгарию дорожает почти на 30% с 1 августа. Что это значит для водителей из Молдовы Ⓟ

Болгария готовит подорожание электронной виньетки почти на 30% с 1 августа 2026 года. Кто выедет на море до этого срока, застанет ещё старые цены. Разбираемся, сколько будет стоить дорога и что нужно оформить заранее.

Этим летом поездка на болгарское побережье станет чуть дороже. Правительство в Софии вынесло на общественное обсуждение проект, который повышает дорожный сбор для легковых машин примерно на 30 процентов. Предполагаемая дата вступления в силу — 1 августа 2026 года.

Значит, окно ещё есть. Кто пересечёт границу до конца июля, платит по старой цене. Кто поедет в августе, после утверждения проекта, отдаст за ту же виньетку заметно больше.

Сразу оговорим важное. Пока речь идёт о проекте постановления Министерства регионального развития Болгарии, который находится на стадии обсуждения. Это ещё не окончательный закон. Но направление понятно, а срок близко, поэтому цифры стоит знать заранее.

Сколько стоит сейчас и сколько будет потом

Подорожание касается всех видов виньетки — от однодневной до годовой. Для обычного легкового автомобиля до 3,5 тонн разница выглядит так.

На короткий отпуск разница кажется небольшой. Пара евро. А вот на годовой виньетке рост переваливает за 15 евро — и здесь это уже чувствуется для тех, кто часто ездит за границу.

Почему именно сейчас? Тарифы не менялись с 2019 года, с момента запуска электронной системы. Это первое подорожание за семь лет. Болгарские власти рассчитывают на дополнительные поступления свыше 20 миллионов евро только в 2026 году и почти 48 миллионов в год в дальнейшем — деньги обещаны на ремонт дорог.

Одно полезное новшество появилось ещё раньше в этом году. С февраля 2026 года Болгария ввела однодневную виньетку, задуманную как раз для транзита, когда долгий срок не нужен. По сути, если вы просто проезжаете страну в сторону Греции, больше не обязательно брать минимум на выходные.

Как на самом деле работает электронная виньетка

Многие водители из Молдовы всё ещё ждут наклейку на лобовое стекло. В Болгарии её давно нет. Виньетка полностью электронная и привязана к номеру автомобиля. Физически вы ничего не получаете — только подтверждение на почту или чек.

Контроль ведётся автоматически, камерами на дорогах, которые считывают номера на ходу. Если система не находит действующую виньетку для вашего номера, следует штраф. А штраф в разы превышает цену самой виньетки, даже после подорожания.

Отсюда классическая ошибка — неправильный номер при оформлении. Одна буква или цифра не на месте означает, что вы заплатили, но система вас не узнаёт. Поэтому лучше оформлять на понятной платформе, где данные можно проверить до подтверждения, а не второпях у кассы возле границы.

Что это значит для водителя из Молдовы

Дорога молдаванина на юг Европы обычно идёт через Румынию, а затем через Болгарию. Две страны, две отдельные системы сборов.

В Румынии платят ровиньетку. В Болгарии — ту самую электронную виньетку. Обе покупаются онлайн за несколько минут, без поиска касс на границе. Нужен только правильный номер автомобиля, ведь виньетка привязывается к нему электронно.

Совет простой. Если планируете отпуск на конец июля или начало августа, оформите болгарскую виньетку заранее, пока действует нынешний тариф. Виньетка, активированная на период поездки, остаётся действительной независимо от подорожания, которое вступит в силу позже.

Что выбрать — зависит от плана. Кто едет на неделю к морю, тому подойдёт недельная. Кто только пересекает Болгарию в сторону Греции и возвращается той же дорогой, тому две однодневные могут выйти дешевле, чем одна на выходные. А кто регулярно ездит за рубеж в течение года, тот может взять годовую сейчас, пока она не выросла до 64,50 евро.

Быстро прикинуть, какой тип вам подходит и сколько он стоит, можно калькулятором виньетки для Болгарии на totalasig.md. Для транзита через Румынию рядом есть и ровиньетка для Румынии, которая считается так же просто.

Перед виньетками — то, о чём многие забывают

Виньетка даёт право ехать по автомагистрали. Но она не покрывает вас, если вы попадёте в ДТП за границей. Для этого есть Зелёная карта — обязательное автострахование за пределами Молдовы.

Машина, зарегистрированная в Республике Молдова, не может законно передвигаться по Румынии, Болгарии или Греции без действующей Зелёной карты. Пограничники вправе спросить её на въезде, а без неё вас могут развернуть или оштрафовать. При аварии она покрывает ущерб, причинённый другим участникам движения, — так же как ОСАГО дома.

Хорошая новость в том, что всё оформляется онлайн, до выезда. Зелёную карту можно рассчитать онлайн за несколько минут прямо из дома и получить на почту. Нужен только номер свидетельства о регистрации и код IDNP. Без очереди у окошка в день отъезда.

Вот так и выглядит правильно собранная дорога к морю. Сначала Зелёная карта, потому что без неё выезжать вообще нельзя. Затем ровиньетка для Румынии и виньетка для Болгарии, чтобы спокойно ехать по трассам. Всё три оформляются с телефона, за один вечер, до того как загрузите багажник.

На totalasig.md есть калькуляторы для каждого документа, а кому удобнее держать всё под рукой — может пользоваться приложением TotalAsig в App Store и Google Play. Проверяете цены, оформляете и храните документы в телефоне, готовые показать на границе.

Подорожание в Болгарии не меняет планы на отпуск. Оно меняет лишь пару евро на дороге. Но, как в любой поездке, разницу делает подготовка заранее, а не спешка на пункте пропуска.