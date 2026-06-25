Tikkurila: Скандинавский премиум для вашего дома - 4 бестселлера со скидкой -15% Ⓟ
Когда речь заходит о ремонте, большинство людей уделяют внимание цвету стен, мебели и декору.
Однако настоящий комфорт начинается гораздо глубже — с качества материалов, которыми окружает себя семья каждый день. Именно поэтому продукция финского бренда Tikkurila уже десятилетиями остается выбором дизайнеров, архитекторов и владельцев домов по всему миру.
Сегодня жители Молдовы могут приобрести четыре самых популярных продукта бренда со скидкой 15% и лично убедиться, почему Tikkurila считается одним из мировых лидеров в области экологичных и долговечных покрытий.
Tikkurila — больше чем просто краска
История бренда началась в Финляндии более 150 лет назад. За это время Tikkurila превратилась в международный эталон качества, объединяя передовые технологии, экологическую безопасность и безупречную эстетику.
Каждый продукт бренда создается с учетом строгих северных стандартов качества. Краски и защитные покрытия Tikkurila помогают создавать здоровый микроклимат в доме, защищают поверхности от времени и погодных условий, а также сохраняют красоту интерьера и экстерьера на долгие годы.
Сегодня познакомиться со всем ассортиментом бренда можно в фирменном магазине-шоуруме Tikkurila в Кишиневе на Узинелор 11, где представлены интерьерные и фасадные краски, лаки, грунтовки и специальные защитные покрытия для дерева и металла.
Harmony Clean Air — краска, которая помогает очищать воздух
Современный дом должен быть не только красивым, но и безопасным. Именно поэтому одной из самых инновационных разработок Tikkurila стала интерьерная краска Harmony Clean Air.
Ее уникальная технология позволяет поглощать и нейтрализовать формальдегид — одно из наиболее распространенных вредных веществ в жилых помещениях. Пока стены сохраняют безупречный внешний вид, покрытие работает как невидимый фильтр, помогая поддерживать более чистый воздух в помещении.
Harmony Clean Air идеально подходит для:
- детских комнат;
- спален;
- гостиных;
- любых жилых помещений, где особенно важен здоровый микроклимат.
Совершенно матовая поверхность скрывает мелкие дефекты стен, не создает бликов и придает интерьеру ощущение мягкости и уюта. Дополнительным преимуществом является высокий класс устойчивости к мытью и наличие международных экологических сертификатов.
Novasil — надежная защита фасада на долгие годы
Фасад дома ежедневно сталкивается с солнцем, дождем, ветром и перепадами температур. Чтобы сохранить его привлекательность и защитить стены от разрушения, специалисты рекомендуют использовать профессиональные фасадные покрытия.
Tikkurila Novasil — это силиконмодифицированная фасадная краска, которая сочетает высокую паропроницаемость и водоотталкивающие свойства.
Преимущества Novasil:
- защита от влаги и образования плесени;
- устойчивость к ультрафиолету;
- эффект самоочищения фасада;
- стойкость цвета на протяжении многих лет;
- благородный матовый финиш.
Такое решение позволяет дому сохранять свежий и ухоженный вид даже в сложных климатических условиях.
Vinha — естественная красота дерева под надежной защитой
Деревянные фасады, беседки, заборы и другие конструкции требуют особого ухода. Влага, солнечные лучи и сезонные перепады температуры постепенно разрушают древесину.
Краска-антисептик Tikkurila Vinha создана специально для долговременной защиты деревянных поверхностей на открытом воздухе.
Благодаря специальной формуле покрытие:
- защищает древесину от влаги и УФ-излучения;
- предотвращает образование плесени и гниение;
- сохраняет естественную красоту дерева;
- отличается высокой эластичностью;
- быстро высыхает и удобна в нанесении.
Vinha подходит как для новых деревянных поверхностей, так и для обновления ранее окрашенных фасадов.
Rostex Super — профессиональная защита металла от коррозии
Любые металлические конструкции нуждаются в качественной подготовке перед окрашиванием. Именно от грунтовки во многом зависит срок службы будущего покрытия.
Tikkurila Rostex Super — профессиональный быстросохнущий антикоррозийный грунт для различных типов металлов, включая оцинкованные поверхности и алюминий.
Продукт обеспечивает:
- надежную защиту от ржавчины;
- улучшенную адгезию финишных покрытий;
- долговечность окрашивания;
- устойчивость к воздействию окружающей среды.
Rostex Super идеально подходит для ворот, заборов, лестничных ограждений, балконов и других металлических конструкций, эксплуатируемых на улице.
Специальная акция до 15 июля : скидка 15%
В течение июля покупатели могут приобрести Harmony Clean Air, Novasil, Vinha и Rostex Super со скидкой 15%.
Это отличная возможность выбрать премиальные финские материалы по более выгодной цене и реализовать ремонтные или строительные проекты с использованием решений профессионального уровня.
Приобрести продукцию можно в фирменном магазине-шоуруме Tikkurila по адресу: Кишинёв, ул. Узинелор, 11
Также весь ассортимент доступен онлайн на сайте магазина superstefan.md
Для консультации и оформления заказа:
+373 (62) 011 000 (Viber / WhatsApp)
Tikkurila — когда качество, безопасность и долговечность становятся частью вашего дома.