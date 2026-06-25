Tikkurila: Скандинавский премиум для вашего дома - 4 бестселлера со скидкой -15% Ⓟ

Когда речь заходит о ремонте, большинство людей уделяют внимание цвету стен, мебели и декору.

Однако настоящий комфорт начинается гораздо глубже — с качества материалов, которыми окружает себя семья каждый день. Именно поэтому продукция финского бренда Tikkurila уже десятилетиями остается выбором дизайнеров, архитекторов и владельцев домов по всему миру.

Сегодня жители Молдовы могут приобрести четыре самых популярных продукта бренда со скидкой 15% и лично убедиться, почему Tikkurila считается одним из мировых лидеров в области экологичных и долговечных покрытий.

Tikkurila — больше чем просто краска

История бренда началась в Финляндии более 150 лет назад. За это время Tikkurila превратилась в международный эталон качества, объединяя передовые технологии, экологическую безопасность и безупречную эстетику.

Каждый продукт бренда создается с учетом строгих северных стандартов качества. Краски и защитные покрытия Tikkurila помогают создавать здоровый микроклимат в доме, защищают поверхности от времени и погодных условий, а также сохраняют красоту интерьера и экстерьера на долгие годы.

Сегодня познакомиться со всем ассортиментом бренда можно в фирменном магазине-шоуруме Tikkurila в Кишиневе на Узинелор 11, где представлены интерьерные и фасадные краски, лаки, грунтовки и специальные защитные покрытия для дерева и металла.

Harmony Clean Air — краска, которая помогает очищать воздух

Современный дом должен быть не только красивым, но и безопасным. Именно поэтому одной из самых инновационных разработок Tikkurila стала интерьерная краска Harmony Clean Air.

Ее уникальная технология позволяет поглощать и нейтрализовать формальдегид — одно из наиболее распространенных вредных веществ в жилых помещениях. Пока стены сохраняют безупречный внешний вид, покрытие работает как невидимый фильтр, помогая поддерживать более чистый воздух в помещении.

Harmony Clean Air идеально подходит для:

детских комнат;

спален;

гостиных;

любых жилых помещений, где особенно важен здоровый микроклимат.

Совершенно матовая поверхность скрывает мелкие дефекты стен, не создает бликов и придает интерьеру ощущение мягкости и уюта. Дополнительным преимуществом является высокий класс устойчивости к мытью и наличие международных экологических сертификатов.

Novasil — надежная защита фасада на долгие годы

Фасад дома ежедневно сталкивается с солнцем, дождем, ветром и перепадами температур. Чтобы сохранить его привлекательность и защитить стены от разрушения, специалисты рекомендуют использовать профессиональные фасадные покрытия.

Tikkurila Novasil — это силиконмодифицированная фасадная краска, которая сочетает высокую паропроницаемость и водоотталкивающие свойства.

Преимущества Novasil:

защита от влаги и образования плесени;

устойчивость к ультрафиолету;

эффект самоочищения фасада;

стойкость цвета на протяжении многих лет;

благородный матовый финиш.

Такое решение позволяет дому сохранять свежий и ухоженный вид даже в сложных климатических условиях.

Vinha — естественная красота дерева под надежной защитой

Деревянные фасады, беседки, заборы и другие конструкции требуют особого ухода. Влага, солнечные лучи и сезонные перепады температуры постепенно разрушают древесину.

Краска-антисептик Tikkurila Vinha создана специально для долговременной защиты деревянных поверхностей на открытом воздухе.

Благодаря специальной формуле покрытие:

защищает древесину от влаги и УФ-излучения;

предотвращает образование плесени и гниение;

сохраняет естественную красоту дерева;

отличается высокой эластичностью;

быстро высыхает и удобна в нанесении.

Vinha подходит как для новых деревянных поверхностей, так и для обновления ранее окрашенных фасадов.

Rostex Super — профессиональная защита металла от коррозии

Любые металлические конструкции нуждаются в качественной подготовке перед окрашиванием. Именно от грунтовки во многом зависит срок службы будущего покрытия.

Tikkurila Rostex Super — профессиональный быстросохнущий антикоррозийный грунт для различных типов металлов, включая оцинкованные поверхности и алюминий.

Продукт обеспечивает:

надежную защиту от ржавчины;

улучшенную адгезию финишных покрытий;

долговечность окрашивания;

устойчивость к воздействию окружающей среды.

Rostex Super идеально подходит для ворот, заборов, лестничных ограждений, балконов и других металлических конструкций, эксплуатируемых на улице.

Специальная акция до 15 июля : скидка 15%

В течение июля покупатели могут приобрести Harmony Clean Air, Novasil, Vinha и Rostex Super со скидкой 15%.

Это отличная возможность выбрать премиальные финские материалы по более выгодной цене и реализовать ремонтные или строительные проекты с использованием решений профессионального уровня.

Приобрести продукцию можно в фирменном магазине-шоуруме Tikkurila по адресу: Кишинёв, ул. Узинелор, 11

Также весь ассортимент доступен онлайн на сайте магазина superstefan.md

Для консультации и оформления заказа:

+373 (62) 011 000 (Viber / WhatsApp)

Tikkurila — когда качество, безопасность и долговечность становятся частью вашего дома.