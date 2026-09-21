«Территория урожая» на Moldexpo: более 1000 единиц сельхозтехники и оборудования на Moldagrotech & Farmer Ⓟ

Этой осенью Moldexpo превратится в «Территорию урожая» — место, где современная сельхозтехника, дроны, инновационные решения и отечественные производители встретятся на одном из крупнейших агропромышленных событий Молдовы.

«Территория урожая» в Moldexpo: более 1000 единиц сельхозтехники и оборудования и свыше 400 участников на MOLDAGROTECH & FARMER 2026

Этой осенью Moldexpo превратится в «Территорию урожая» — место, где современная сельскохозяйственная техника, дроны, инновационные решения для растениеводства и отечественные производители встретятся в рамках одного из крупнейших событий агропромышленного сектора Республики Молдова.

Выставки MOLDAGROTECH и FARMER вместе с традиционной ярмаркой «Золотая осень» возвращаются в 2026 году с масштабной программой и новой концепцией, в центре которой — трансформация сельского хозяйства с помощью технологий, инноваций и доступа к новым рыночным возможностям.

Мероприятия пройдут 15–18 октября 2026 года в Международном выставочном центре Moldexpo в Кишинёве.

Интерес к выставкам в этом году особенно высок. Все выставочные площади в двух павильонах уже заняты, а экспозиция расширяется и на открытую территорию Moldexpo. В общей сложности мероприятие займет более 10 000 квадратных метров.

В MOLDAGROTECH примут участие свыше 150 компаний, а FARMER и ярмарка «Золотая осень» объединят около 250 участников. Таким образом, общее число участников и экспонентов мероприятий превысит 400.

От трактора до дрона: сельское хозяйство будущего на одной площадке

Представленные бренды и компании охватят практически всю агропромышленную цепочку: сельскохозяйственную технику и оборудование, семена и посадочный материал, удобрения, средства защиты растений, системы и технологии для фермерских хозяйств, цифровые решения и современные технологии для повышения эффективности производства.

В этом году MOLDAGROTECH еще ярче продемонстрирует технологическую трансформацию сельского хозяйства благодаря двум основным направлениям экспозиции.

Первое будет посвящено сельскохозяйственной технике и оборудованию — от тракторов и машин для полевых работ до современных решений для фермерских хозяйств.

Второе направление выведет на первый план агродроны и интеллектуальные технологии, которые уже сегодня меняют подход к мониторингу посевов, обработке растений и управлению сельскохозяйственными угодьями.

Главный посыл нынешней выставки прост: современные технологии меняют результаты, а эффективное сельское хозяйство строится на инновациях.

Открытие «без галстуков»: меньше официальных речей, больше диалога

Открытие выставок в 2026 году также отойдет от привычного формата официальных церемоний. Вместо череды протокольных выступлений MOLDAGROTECH & FARMER предлагает «открытие без галстуков», в основе которого — прямой диалог между фермерами, компаниями, представителями власти и профессионалами отрасли.

Главная идея заключается в том, чтобы проблемы сельского хозяйства, возможные решения и перспективы развития обсуждали непосредственно те, кто ежедневно работает в этой сфере.

Диалог продолжится в рамках Business Breakfast с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности, в котором примут участие представители компаний и деловой среды агропромышленного сектора.

В центре обсуждения окажутся актуальные проблемы аграриев, инвестиции, технологии, доступ к рынкам и перспективы развития отрасли.

«От фермы до полки»: как продукции фермеров попасть в магазины

Одной из ключевых инициатив нынешней выставки станет проект «От фермы до полки», посвященный одной из важнейших задач как для небольших, так и для крупных производителей — доступу отечественной продукции в торговые сети.

Фермеры и производители смогут напрямую обсудить с представителями ретейла и бизнеса требования к реализации продукции, объемам поставок, упаковке и стандартам качества, а также конкретные возможности, которые помогут местной продукции быстрее и проще попасть на полки магазинов.

Таким образом, FARMER станет не только местом, где производители смогут представить свой урожай, но и площадкой, которая поможет им пройти путь от производства к потребителю.

«Большой сыр» — рекорд, который поднимут в буквальном смысле

Организаторы готовят для посетителей и зрелищный момент — «Большой сыр», инициативу, в рамках которой будет представлен самый большой сыр.

Кульминация обещает быть необычной: сыр поднимут с помощью дрона. Эта демонстрация символически объединит два главных направления мероприятия — фермерский продукт и современные технологии.

Фермеров наградят, а посетители смогут выбрать своих фаворитов

Достижения аграриев будут отмечены в рамках специальной программы награждения. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности вручит денежные премии, а посетители выставки также смогут принять участие в голосовании.

Наряду с наградами от специалистов будет учрежден и «Приз зрительских симпатий», обладателя которого выберут сами посетители.

Отечественная продукция на «Территории урожая»

FARMER и традиционная ярмарка «Золотая осень» дополнят технологическую часть мероприятия широким ассортиментом сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

Посетители смогут найти посадочный материал, фрукты и овощи, продукцию пчеловодства, орехи, консервацию, мясо, сыры и другие товары отечественных фермерских хозяйств и производителей.

Благодаря масштабу выставок, разнообразию участников и новой концепции MOLDAGROTECH & FARMER 2026 намерены превратить Moldexpo в настоящую «Территорию урожая» — пространство, где традиционное сельское хозяйство встречается с технологиями, фермер — с рынком, а идеи могут перерасти в партнерства и инвестиции.

MOLDAGROTECH занимает особое место и в истории Moldexpo. Впервые проведенная в 1993 году, она стала первой выставкой в программе центра и остается единственной выставкой в Республике Молдова, получившей статус мероприятия, одобренного UFI — Всемирной ассоциацией выставочной индустрии.

MOLDAGROTECH & FARMER 2026 — Территория урожая. Там, где технологии меняют результаты.

15–18 октября 2026 года | МВЦ Moldexpo, Кишинёв