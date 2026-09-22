Теперь и в цифровом формате: Приложение Microinvest для предпринимателей Молдовы Ⓟ

Когда ты предприниматель, некоторые вопросы требуют быстрых решений: пополнить запасы, заменить оборудование, покрыть дополнительные расходы или внедрить новые решения для бизнеса.

В такие моменты доступ к финансированию должен соответствовать темпу развития твоего бизнеса.

Теперь приложение Microinvest доступно и предпринимателям, для быстрого доступа к финансовым решениям именно тогда, когда они нужны. Новые цифровые возможности позволяют проще управлять кредитами и получать всю необходимую информацию прямо с телефона.

Больше контроля над инвестициями и планами развития, прямо с телефона

Как было бы удобно иметь все данные по кредитам для бизнеса под рукой именно тогда, когда они нужны? В офисе, по дороге на встречу с партнёром или между деловыми встречами – приложение Microinvest даёт больше гибкости и быстрый доступ к необходимым операциям, не отвлекая тебя от рабочего графика.

Вот лишь несколько возможностей мобильного приложения Microinvest, которые уже сегодня помогают сделать процессы проще:

Ты можешь подать заявку на кредит для бизнеса прямо с телефона и получить необходимые средства, чтобы быстро решить непредвиденные задачи и продолжить работу без лишних задержек. Легко отслеживать статус и этапы рассмотрения кредитной заявки, проходить необходимые шаги без лишних поездок и сложных процессов. Вся информация по кредиту находится в одном месте. Ты можешь быстро проверить детали кредита и график платежей, просто и удобно, где бы ты ни находился. Ты можешь запросить увеличение кредитного лимита всего в несколько кликов и получить необходимые средства для следующей инвестиции в свой бизнес. Вся необходимая информация всегда под рукой, с доступом в любое удобное время.

Предпринимательство – это умение быть на шаг впереди: видеть возможность, принимать решение и двигаться дальше. А подходящие решения дают свободу экономить время, упрощать процессы и работать в собственном ритме. Именно для этого создано приложение Microinvest: чтобы у тебя оставалось больше времени на самое важное – рост и развитие бизнеса.

Скачай приложение и управляй кредитами в своём ритме.

Microinvest – кредиты для трудолюбивых предпринимателей