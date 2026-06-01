Технологии, которые меняют бизнес: как прошел BEST 2026 в Кишиневе Ⓟ

Пока одни компании продолжают говорить о цифровой трансформации, другие уже внедряют искусственный интеллект, автоматизацию и интеллектуальные системы управления в ежедневную работу.

Именно этому переходу был посвящен BEST 2026 — Business Event of Smart Technologies, который собрал в Кишиневе более 400 участников, свыше 20 спикеров и представил более 50 технологических решений для бизнеса.

Форум стал площадкой, где обсуждался один из ключевых вопросов для молдавского бизнеса: как оставаться конкурентоспособным в эпоху стремительных технологических изменений.

Технологии, которые работают уже сегодня

Главное отличие BEST 2026 от большинства отраслевых мероприятий — акцент на практике.

Отдельно на форуме была оборудована демо-зона, где участники смогли увидеть в действии более 50 технологических решений в области безопасности, искусственного интеллекта, видеоаналитики, сетевой инфраструктуры и автоматизации бизнес-процессов.

Экспозиция объединила технологии ведущих мировых брендов, среди которых Hikvision, Ezviz, Isolcell, Trassir и Inim. Участники смогли увидеть, как применять эти решения на локальном рынке — в бизнесе, инфраструктурных объектах, ритейле, образовании и системах безопасности.

Вместо теоретических дискуссий — живые демонстрации, реальные кейсы внедрения и прямое общение с экспертами и интеграторами. Для бизнеса это стало возможностью не просто услышать о новых технологиях, а оценить, какие из них можно применить в собственных процессах уже сегодня.

Какие вопросы сегодня волнуют бизнес

Интерес к мероприятию показал, насколько сильно изменились запросы рынка.

Если раньше компании интересовались перспективами цифровизации, то сегодня обсуждают вполне конкретные задачи: как внедрить AI в существующие процессы, как автоматизировать рутинные операции, как повысить безопасность объектов и как использовать данные для более эффективного управления бизнесом.

Именно вокруг этих вопросов строилась программа форума и общение участников с экспертами и технологическими партнерами.

Smart Era начинается здесь

Один из главных выводов: Молдова постепенно входит в новую технологическую эпоху — Smart Era.

Речь идет не просто о внедрении отдельных цифровых инструментов. Smart Era — это переход к более интеллектуальным подходам в управлении бизнесом, когда решения принимаются быстрее, процессы становятся эффективнее, а технологии помогают компаниям расти даже в условиях высокой конкуренции и постоянных изменений.

«Еще несколько лет назад бизнес задавался вопросом, нужны ли ему технологии цифровой трансформации. Сегодня вопрос звучит иначе: какие решения внедрять в первую очередь. Именно этот переход мы увидели на BEST 2026. Компании ищут не теорию, а инструменты, которые позволяют получать результат уже сейчас», — отмечают в QGROUP.

Более 20 лет развития технологического рынка

Организатор форума, QGROUP, работает на рынке Молдовы с 2002 года и уже более двух десятилетий участвует в развитии технологической инфраструктуры страны.

За это время компания стала свидетелем того, как цифровые решения прошли путь от нишевых инструментов до стратегически важных элементов бизнеса. BEST 2026 стал логичным продолжением этой работы, объединив на одной площадке экспертов, производителей технологий, интеграторов и представителей различных отраслей экономики.

Цифры, которые говорят сами за себя

Масштаб форума стал еще одним подтверждением растущего интереса к smart-технологиям в Молдове:

• 400+ участников

• 20+ спикеров из 5 стран Европы и Азии

• 50+ технологических решений

За этими цифрами стоит гораздо больше, чем просто статистика. Это показатель того, что бизнес активно ищет новые подходы к развитию, готов инвестировать в инновации и рассматривает технологии как один из ключевых факторов своего будущего роста.

BEST 2026 завершился, но вопросы, которые поднимались на форуме, останутся актуальными для бизнеса еще долгое время. Поскольку скорость технологических изменений растет, а вместе с ней растет и цена решений, отложенных на потом.