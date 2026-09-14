«Talmaci, Teleman & T»: Что меняет новый закон о медиации Ⓟ

С 12 сентября 2026 года в Молдове действует новый закон о медиации. Объясняем, когда первое заседание станет обязательным, какие споры оно охватит, сколько будет стоить и как мировое соглашение может получить исполнительную силу.

С 12 сентября 2026 года в Республике Молдова вступает в силу Закон № 9/2026 о медиации и статусе медиатора, который заменяет Закон № 137/2015 о медиации. Реформа меняет общий правовой механизм медиации, однако одно из наиболее обсуждаемых нововведений — обязательное участие как минимум в одном заседании по медиации до обращения в суд — будет вводиться поэтапно.

Когда первое заседание станет обязательным

Для семейных и трудовых споров обязанность участвовать в первом заседании по медиации начнет применяться с 12 марта 2027 года. Для гражданских споров, предусмотренных законом, — с 12 марта 2028 года.

В делах о несостоятельности предварительная медиация не является нововведением Закона № 9/2026. С 16 февраля 2025 года Закон о несостоятельности предусматривает, что кредитор может подать вводное заявление только после исчерпания возможностей взыскания требования в предварительном порядке, в том числе посредством медиации.

Закон не обязывает стороны примириться. В предусмотренных законом случаях обязательным является участие как минимум в одном заседании по медиации. После него стороны вправе продолжить или прекратить медиацию.

Какие споры охватывает закон

По отдельным гражданским спорам первое заседание по медиации станет обязательным условием для обращения в суд, если стоимость спора не превышает 50 среднемесячных заработных плат по экономике, без учета процентов, неустоек и судебных расходов.

Речь идет, в частности, о спорах о взыскании задолженности, возмещении ущерба, разделе имущества, распространении ложных и порочащих сведений, а также об исполнении отдельных договоров займа, дарения, аренды, имущественного найма, банковских, лизинговых и страховых договоров.

Предусмотрены и исключения. По отдельным спорам о взыскании задолженности и исполнении договоров обязанность не применяется, если процесс инициирует банк либо определенные поставщики коммунальных услуг, электроэнергии, природного газа или электронных коммуникаций.

В семейной сфере речь идет, среди прочего, о спорах, связанных с осуществлением родительских прав и обязанностей, местом жительства детей и их содержанием. Расторжение брака является исключением, а споры, связанные с насилием в семье, не могут разрешаться посредством медиации.

В трудовой сфере охватывается ряд индивидуальных и коллективных споров, включая восстановление на работе, гарантии по оплате труда, компенсации в связи с вынужденным отсутствием, а также исполнение или прекращение индивидуального трудового договора.

Расходы и льготы

За первое заседание, проводимое до обращения в суд по отдельным гражданским и семейным спорам, вознаграждение медиатора составляет одну десятую минимальной месячной заработной платы по стране. В 2026 году это 630 леев; сумму уплачивает сторона, обратившаяся к медиатору.

Если спор не разрешен посредством медиации, эта сумма может быть отнесена к судебным расходам. Закон также предусматривает уменьшение государственной пошлины на 25% в отдельных случаях, когда медиация была предпринята до обращения в суд, но не завершилась полным мировым соглашением.

Мировое соглашение может получить исполнительную силу

Новый закон сохраняет 20-дневный срок для добровольного исполнения мирового соглашения, если стороны не установили иной срок, и расширяет возможность придания ему исполнительной силы нотариусом.

Для мировых соглашений, не предусматривающих переход права собственности на недвижимое имущество, закон устанавливает условия относительно представительства сторон адвокатами и подписания соглашения медиатором, сторонами и их адвокатами. Юридические лица могут быть представлены штатным юристом на основании доверенности.

Что меняется для медиаторов

Закон учреждает Союз медиаторов, членами которого станут все медиаторы Республики Молдова. Аттестаты, выданные до вступления нового закона в силу, приравниваются к лицензиям, что обеспечивает непрерывность профессиональной деятельности.

Кроме того, новый закон исключает из сферы своего применения налоговые, таможенные и административные споры, а также ответственность государства за действия или бездействие публичных органов, совершенные при осуществлении публичной власти.

Реформа направлена на то, чтобы дать сторонам реальную возможность договориться до судебного разбирательства и сократить число споров, доходящих до рассмотрения по существу. Эффективность механизма, однако, будет зависеть от того, станет ли первое заседание реальной возможностью для урегулирования спора или лишь формальной процедурой.

Авторы: Талмач Роман, Телеман Андрей

Ассоциированное бюро медиаторов «Talmaci, Teleman & T»

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Основные нормативные источники: Закон № 9/2026 о медиации и статусе медиатора; Закон № 137/2015 о медиации; Закон о несостоятельности № 149/2012; Закон о государственной пошлине № 213/2023; Постановление Правительства № 771/2025.