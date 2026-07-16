Sustain-2: Кишинёв укрепляет сотрудничество в сфере туризма Ⓟ

9–10 июля 2026 года в Кишинёве состоялась вторая встреча партнёров европейского проекта Sustain-2 – A Sustainability Model for Tourism (F&B), финансируемого в рамках программы Interreg NEXT «Бассейн Чёрного моря».

Мероприятие объединило представителей партнерских организаций из Республики Молдова, Греции, Болгарии, Турции и Украины, предоставив необходимую платформу для оценки прогресса проекта и определения следующих этапов его реализации.

Проект, запущенный 15 декабря 2025 года сроком на 24 месяца, направлен на создание модели устойчивого развития для малых и средних предприятий (МСП) в сфере HoReCa с использованием искусственного интеллекта. Его ключевая цель – формирование более конкурентоспособного и «умного» Черноморского региона посредством поддержки «голубой экономики» и инновационного туризма.

Общая стоимость проекта составляет 1 090 064,6 евро, из которых 90% приходится на европейское финансирование. Бюджет мэрии муниципия Кишинев составляет 154 872,22 евро, а собственный вклад – 10%.

Международные партнеры высоко оценили активную роль муниципия Кишинев в консорциуме и его вклад в реализацию проекта. По словам ведущего партнера, Фракийского университета имени Демокрита (DUTH), Кишинев играет важную роль в разработке и тестировании практических решений на базе искусственного интеллекта, предназначенных для поддержки предприятий сектора HoReCa и продвижения устойчивых практик.

Представители мэрии муниципия Кишинев подчеркнули, что в настоящее время местная администрация управляет самым масштабным портфелем внешних проектов в истории столицы на сумму более 4,5 миллиардов леев. Реализуется более 33 проектов, три из которых посвящены развитию туризма. Благодаря SUSTAIN-2 рестораны, кафе и другие предприятия индустрии гостеприимства получат доступ к современным инструментам, которые повысят их конкурентоспособность и помогут снизить воздействие на окружающую среду.

В ходе встречи партнеры из Турции и Украины подчеркнули важность регионального сотрудничества, отметив, что обмен передовым опытом и разработка совместных решений поддержат как переход к устойчивому туризму, так и укрепление отношений между государствами Черноморского региона.

В рамках конференции партнеры выделили следующие цели проекта:

Роман Витюк (представитель мэрии муниципия Кишинев): «Кишинев активно укрепляет свои позиции как перспективное и устойчивое туристическое направление. В настоящее время столица управляет крупнейшим портфелем внешних проектов на сумму более 4,5 миллиардов леев. Речь идет о более чем 33 проектах, включая три в сфере туризма. Проект SUSTAIN-2 позволит нам помочь местным ресторанам и кафе повысить конкурентоспособность и снизить воздействие на окружающую среду».

«Кишинев активно укрепляет свои позиции как перспективное и устойчивое туристическое направление. В настоящее время столица управляет крупнейшим портфелем внешних проектов на сумму более 4,5 миллиардов леев. Речь идет о более чем 33 проектах, включая три в сфере туризма. Проект SUSTAIN-2 позволит нам помочь местным ресторанам и кафе повысить конкурентоспособность и снизить воздействие на окружающую среду». Симеон Симеонидис (представитель Фракийского университета имени Демокрита (DUTH), Греция): «Мэрия Кишинева играет ключевую роль в SUSTAIN-2, привнося перспективу крупного городского туристического направления. Вместе мы разрабатываем практические решения на основе искусственного интеллекта, которые помогут бизнесу, укрепят местные сообщества и внедрят устойчивые практики, которые можно будет тиражировать во всем Черноморском регионе».

«Мэрия Кишинева играет ключевую роль в SUSTAIN-2, привнося перспективу крупного городского туристического направления. Вместе мы разрабатываем практические решения на основе искусственного интеллекта, которые помогут бизнесу, укрепят местные сообщества и внедрят устойчивые практики, которые можно будет тиражировать во всем Черноморском регионе». Бюшра Ирем Карханлы (представительница Uskudar Urban Services Trade and Industry Joint Stock Organization, Турция): «Мы рады быть частью этого международного консорциума. Проект позволит нам напрямую вовлечь местные рестораны, кафе и другие учреждения в процессы устойчивого развития, разделяя этот ценный опыт со всеми нашими партнерами».

«Мы рады быть частью этого международного консорциума. Проект позволит нам напрямую вовлечь местные рестораны, кафе и другие учреждения в процессы устойчивого развития, разделяя этот ценный опыт со всеми нашими партнерами». Артем Ващиленко (представитель Украинской ассоциации центров поддержки бизнеса, Украина): «Для украинских партнеров это сотрудничество имеет стратегическое значение. Постконфликтное восстановление наших общин обязательно будет включать стратегии устойчивого туризма. Работа плечом к плечу с Молдовой также приближает нас к статусу полноправного члена ЕС. Идеология программы Interreg заключается в наведении мостов через Черное море, и этот мост уже строится».

В течение двух рабочих дней члены консорциума проанализировали результаты первого этапа реализации и утвердили план мероприятий на следующий период. На следующем этапе в рамках проекта МСП сектора HoReCa будут представлены цифровые инструменты для оптимизации потребления ресурсов, сокращения пищевых отходов и повышения операционной эффективности. Это внесет вклад в развитие современного, конкурентоспособного и устойчивого туризма в муниципии Кишинев и во всем Черноморском регионе.