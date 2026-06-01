Summer Sale в Shopping MallDova — скидки до -70% Ⓟ

Лето в самом разгаре, а сезон ярких впечатлений продолжается. Summer Sale в Shopping MallDova открывает время вдохновляющих покупок — идеальное сочетание шопинга, отдыха и развлечений.

С 1 по 19 июля вас ждут скидки до -70%, сезонные коллекции, любимые бренды, приятные сюрпризы и тропическая атмосфера, которая превратит каждое посещение в настоящее летнее приключение.

Сезон стиля, вдохновения и маленьких радостей

В магазинах Shopping MallDova вы найдёте всё необходимое для удачных покупок — от коллекций женской и мужской одежды, элегантных, повседневных и спортивных образов до обуви и сумок, аксессуаров, часов, товаров для красоты и парфюмерии от популярных брендов.

Для детей — удобная одежда и обувь, игрушки, книги и товары для творчества. А для дома — всё, что делает повседневную жизнь комфортнее: бытовая техника, товары для кухни, практичные аксессуары и стильный декор.

Для заботы о себе и хорошего настроения вас ждут средства по уходу, товары для здоровья и всё необходимое для ежедневной бьюти-рутины. Дополнить образ помогут украшения, стильные аксессуары, книги и приятные мелочи, которые делают каждый день ярче.

Подробнее

Идеальный летний день начинается в Shopping MallDova

После шопинга загляните в новый food court: насладитесь ароматным кофе, освежающим лимонадом или вкусным обедом в уютной атмосфере.

В Shopping MallDova впечатления не заканчиваются покупками: смотрите новинки кино на большом экране, заряжайтесь эмоциями в боулинге и дарите детям радость в игровой зоне.

Для вашего удобства все необходимые услуги собраны в одном месте: салон красоты, супермаркет, автомойка, ремонт одежды и обуви, профессиональная чистка обуви и химчистка, изготовление ключей и услуги груминга.

IT Weekends — лето новых открытий в мире технологий.

Каждые выходные июля IT Weekends приглашает детей погрузиться в мир технологий через интерактивные мастер-классы.

Встретимся в самом сердце лета — в Shopping MallDova.