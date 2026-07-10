Straus исполняется 12 лет: Подарок ждет каждого Ⓟ

А что, если ваш следующий заказ принесёт не только любимую еду, но и приятный сюрприз? В честь своего дня рождения Straus приготовил подарок каждому, вместе с заказом вас ждёт выигрышная скретч-карта.

В честь своего 12-летия Straus запускает специальную кампанию для всех, кто любит быструю доставку и вкусную еду. 12 июля каждый заказ будет сопровождаться бесплатной доставкой и выигрышной скретч-картой.

Правила игры простые:

Сделай заказ через приложение или сайт Straus. Получи скретч-карту вместе с доставкой. Сотри защитный слой и узнай свой подарок.

Возьми монетку и открой свой приз:

🪙 Золотая монета — приз стоимостью 1 000 MDL.

🚚 Free Delivery — целый месяц бесплатной доставки.

🎁 Промокоды — скидки на заказы в ресторанах-партнёрах.

12 лет вместе с вами

За каждой доставкой стоит история, которая началась 12 лет назад. Тысячи клиентов, миллионы километров, пройденных курьерами, и сотни ресторанов, которые выбрали расти вместе со Straus.

Поэтому в этом году наша годовщина, не только о нас, а о всех, кто сделал этот путь возможным.

12 июля мы говорим «Спасибо!» по-особенному: превращаем каждый заказ в повод для радости.

Если ты хотел заказать пиццу, суши, бургеры или любимый десерт есть ещё одна причина это сделать.

Заказывай. Стирай. Выигрывай.

Потому что в день рождения Straus сюрпризы ждут тебя в каждой доставке.

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