Станьте клиентом Energbank всего за две минуты. Онлайн, где бы вы ни находились Ⓟ

Energbank запускает Digital Onboarding – инновационное решение, которое позволяет вам стать клиентом банка полностью онлайн, прямо из приложения MyEnergBank, причем всего за пару минут.

Теперь, чтобы стать клиентом Energbank, не нужно посещать банк, записываться заранее или тратить время в отделении. Открыть счёт полностью онлайн можно всего за несколько минут – независимо от того, находитесь ли вы в Республике Молдова или за её пределами. Молдаване из диаспоры могут оформить счёт, используя международный номер телефона.

Решение доступно круглосуточно, даже в выходные и праздничные дни, с автоматической проверкой без участия оператора и обеспечивает полный процесс удаленной идентификации всего за две минуты. Все, что вам нужно, – это действительное удостоверение личности и мобильный телефон с доступом в Интернет.

«Запуск Digital Onboarding знаменует собой начало новой главы в процессе цифровой трансформации Energbank. Мы поставили перед собой цель устранить барьеры между клиентом и банковскими услугами, обеспечив быстрый, простой и безопасный доступ к нашим продуктам, независимо от местонахождения человека. Это проект, который отвечает актуальным запросам потребителей и в то же время позволяет нам быть ближе к молдавским гражданам, проживающим в стране или за рубежом», отметила Лилия Бойко, Председатель правления Energbank.

Доступно в 10 странах для молдаван из диаспоры

На этапе запуска сервис Digital Onboarding доступен для граждан Республики Молдова старше 18 лет, находящихся в Республике Молдова, Румынии, Италии, Франции, Испании, Германии, Португалии, Греции, Великобритании и Ирландии.

Регистрация возможна с использованием номера мобильного телефона, зарегистрированного в одной из вышеперечисленных стран.

Почему стоит воспользоваться новым банковским решением?

Доступ к приложению MyEnergBank со всеми цифровыми функциями

Мгновенный доступ к цифровой карте

Открытие и управление банковскими счетами онлайн

Онлайн-депозиты с процентной ставкой до 7% в MDL

Международные переводы SEPA всего за 1 евро за перевод

Кредиты онлайн

Обмен валюты по курсу Национального банка Молдовы через Smart Hour

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«Для меня этот проект действительно особенный — первый опыт такого масштаба, реализованный вместе с потрясающей командой. За теми двумя минутами, которые видит клиент, кроются месяцы труда, самоотдачи и совместной работы. Каждый из наших коллег внес важный вклад в преобразование амбициозной идеи в решение, которое упрощает доступ к банковским услугам для тысяч людей.

Мы стремились к тому, чтобы банк был по-настоящему рядом с каждым клиентом, где бы он ни находился – дома, на работе или за рубежом. Я горжусь командой, которая сделала возможным этот проект, и тем, что благодаря Digital Onboarding мы приближаем Energbank к людям, сокращая расстояния и предлагая простой, доступный и современный банковский опыт.» – Ана Герман, бренд-менеджер продуктов ритэйл, Energbank.

Быстро. Надёжно. Онлайн.

Решение Digital Onboarding использует современные технологии идентификации и проверки личности, соблюдая высокие стандарты безопасности и соответствия нормативным требованиям. Процесс включает в себя автоматические проверки, механизмы предотвращения мошенничества и обеспечение защиты персональных данных. Все этапы осуществляются в соответствии с применимыми нормативными требованиями и международными банковскими стандартами.

«Цифровые технологии изменили способы нашего взаимодействия с банком. Сегодня банковские услуги как никогда близки к клиенту, позволяя управлять финансами быстро, безопасно и удобно — где бы вы ни находились и в любое время.

В этом же направлении развивается и процесс открытия клиентского статуса. Исходя из того, что время и комфорт клиентов становятся всё более ценными, мы создали полностью цифровой процесс, который позволяет стать клиентом Energbank просто и безопасно.», отметил Дмитрий Толкачёв, руководитель Департамента цифровых каналов Energbank.

Скачайте приложение MyEnergBank прямо сейчас и станьте клиентом Energbank 100% онлайн всего за несколько минут.

www.energbank.com

Об Energbank

Energbank действует на банковском рынке Республики Молдова с 1997 года и входит в состав Iute Group – европейской финансовой группы, специализирующейся на современных технологиях кредитования и цифровых финансовых услугах. Принадлежность к группе открывает банку доступ к международному опыту, передовой технологической инфраструктуре и современным методам корпоративного управления.