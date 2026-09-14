Sportlandia на Chișinău Marathon 2026: экипировка, драйв и бег под дождём Ⓟ

Несмотря на дождь и резкое похолодание, 13 сентября на старт Chișinău Marathon 2026 вышли более 10 000 участников. Бегуны преодолели дистанции 5 км, 10 км, 21 км и 42 км, ещё раз показав, что цель может быть сильнее погоды.

Sportlandia выступила официальным партнёром марафона и была в самом центре событий. На площади работала бренд-зона Sportlandia, где гости и участники знакомились с топовой беговой экипировкой, тестировали её и получали рекомендации консультантов Sportlandia.

Sportlandia: всё начинается с правильной экипировки

В бренд-зоне компании была представлена беговая коллекция Nike — партнёра Sportlandia. Гости могли увидеть беговые кроссовки, ветровки, футболки и аксессуары одного из ведущих мировых спортивных брендов — для тренировок и активного образа жизни.

Посетители сравнивали модели, задавали вопросы и подбирали экипировку под свой темп, дистанцию и задачи. Консультанты Sportlandia помогали разобраться в особенностях обуви и выбрать подходящий вариант для тренировок и стартов.

На стенде также были представлены стельки испанского бренда FOOTGEL, разработанные для разных видов активности. Среди них — FOOTGEL Running, созданные специально для бега и регулярных нагрузок на стопу.

В дождливый день особенно пригодились дождевики британского бренда Mac in a Sac — лёгкие, компактные и удобные для переменчивой погоды.

Когда цель важнее погоды

Дождь и прохлада не помешали тысячам участников выйти на дистанции и пройти их до конца. Этот марафон ещё раз показал: когда есть цель, погода становится лишь частью пути.

Для Sportlandia важно поддерживать такие события и делать спорт и активный образ жизни ещё ближе и доступнее.

Как эксперт №1 в спорте в Молдове, Sportlandia помогает подобрать всё необходимое для спорта и движения — от обуви и одежды до экипировки и аксессуаров ведущих мировых брендов.

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