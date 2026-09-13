Sporter собрал более 10 000 бегунов на maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 Ⓟ.

12–13 сентября Кишинёв вновь стал центром бега и спортивных эмоций.

13-й выпуск maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 собрал более 10 000 участников из 59 стран — профессиональных спортсменов и любителей, детей, семьи, участников из разных стран и тысячи болельщиков.

На протяжении двух дней Площадь Великого Национального Собрания и улицы столицы превратились в настоящий город спорта со стартами для всех возрастов, зонами поддержки, активностями партнёров и атмосферой, которая объединила всё сообщество.

12 сентября — Moldcell Marathon For Kids для более чем 1500 детей

Первый день мероприятия был посвящён самым юным бегунам. Сотни детей вышли на старт Moldcell Marathon For Kids 2026 на дистанциях, адаптированных для каждой возрастной категории.

При поддержке родителей, друзей и зрителей юные участники получили собственный опыт настоящего забега, а для многих из них это был первый официальный старт и первая медаль, завоёванная на крупном спортивном мероприятии.

1200 м — 9–10 лет

Девочки:

Банарь Ольга — 780 Капсамун Александра — 738 Рассулова Мирослава — 781

Мальчики:

Овчинников Матвей — 771 Пинтили Дариус (Михаил) — 776 Лисий Александр — 657

1600 м — 11–12 лет

Девочки:

Капсамун Екатерина — 979 Марушак Аделина — 968 Апостол Михаэла — 1046

Мальчики:

Флореан Александру — 1063 Патраш Николас — 1075 Богдан Петров — 963

2000 м — 13–14 лет

Девочки:

Спыну Теодора — 1296 Лучин Полина — 1150 Иванчук Мелисса — 1152

Мальчики:

Чеботарь Драгош — 1101 Овчинников Сергей — 1294 Червичелов Григоре — 1160

После детских забегов праздничная атмосфера продолжилась на Площади Великого Национального Собрания благодаря активностям партнёров и традиционному Mămăliga Party.

13 сентября — день главных стартов для более чем 10 000 участников

В воскресенье утром центр столицы заполнили бегуны, приехавшие принять участие в основных дистанциях maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026.

В 08:55 стартовали участники Marathon For All, а в 09:00 был дан старт забегам на 5 км, 10 км, полумарафону на 21 км и марафону на 42 км, а также забегу Fun Run на 2 км.

От спортсменов, приехавших бороться за подиум и личные рекорды, до тех, кто впервые вышел на старт бегового соревнования, — у каждого участника был свой вызов и своя история финиша.

Победители марафона — 42 км

Самая длинная и сложная дистанция дня определила своих чемпионов после 42,195 км по улицам Кишинёва.

Женщины:

🥇 Юлия Тарасова — 3:03:52 🥈 Олеся Гайдамака — 3:11:57 🥉 Комлева Анастасия — 3:17:43

Мужчины:

🥇 Постолаки Богдан — 2:29:12 🥈 Крецу Габриел — 2:33:12 🥉 Горбушко Николай— 2:39:41

Победители полумарафона — 21 км

Соревнование на дистанции полумарафона подарило напряжённую борьбу за места на пьедестале до последних километров.

Женщины:

🥇 Анна Сириус — 1:26:13 🥈 Стельмах Дарья — 1:29:53 🥉 Васлуян Анна — 1:31:11

Мужчины:

🥇 Иван Сириус — 1:10:04 🥈 Константин Онищенко — 1:11:16 🥉 Бузулан Георге — 1:11:41

Победители забега на 10 км

Скорость и стратегия сыграли решающую роль и на дистанции 10 км.

Женщины:

🥇Андрея Ставила Гросу — 36:55 🥈Ирина Маник— 42:46 🥉 Мария Карпенко — 44:35

Мужчины:

🥇 Сырбу Михаил — 32:25 🥈 Aдриан Шкепу — 34:16

🥉 Павленко Николае — 34:24

Победители забега на 5 км

Забег на 5 км стал одной из самых динамичных дистанций дня, объединив как опытных бегунов, так и тех, кто только начинает свой путь в беге.

Женщины:



🥇Михаела Ботнарь — 18:22 🥈 Екатерина Чернат — 18:52 🥉 Юлия Паша — 19:47

Мужчины:



🥇 Иванченко Владислав — 16:48 🥈 Влад Табакарь — 16:50 🥉 Бакос Георге — 16:54

Marathon For All — спорт без барьеров

Одним из самых значимых моментов выпуска 2026 года стал Marathon For All — забег, продвигающий инклюзию и доступность спорта для каждого.

Участники вышли на старт дистанций 5 км, 10 км и 21 км, показав, что линия старта способна объединить людей с разным опытом и возможностями.

Награды получили участники категорий Individual и Support.

Marathon For All — 5 км

Женщины:

🥇 Валентина Самойленко — 27:19 🥈 Феличия Булимага — 27:19 🥉 Оксана Каракула — 31:59

Мужчины:

🥇 Корнел Баран — 30:28 🥈 Кирил Верба — 30:33 🥉 Александру Кристиан — 30:49

Marathon For All — 10 км

Женщины:

🥇 Валентина Сиби — 53:03 🥈 Марианна Тиху Андрушой — 1:03:23 🥉 Ольга Бередеу — 1:03:55

Мужчины:

🥇 Валериу Мокану — 57:41 🥈 Мариан Трандафир — 58:06 🥉 Каталин Крянга — 59:12

Marathon For All — 21 км

Женщины:

🥇 Надежда Дмитрюк — 2:21:28 🥈Наталья Собчинская — 2:29:00

Мужчины:

🥇 Илие Штефырцэ — 1:46:32 🥈 Дмитрий Кузук — 1:51:36 🥉 Костин Виорел Комса — 1:52:06

Полные результаты maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 доступны здесь.

Весь город бежал вместе

maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 — это не только результаты, секундомер и преодолённые километры.

На маршруте бегунов встречали пункты гидратации, музыка и зоны поддержки, а на Площади Великого Национального Собрания участники и зрители могли познакомиться с активностями, подготовленными партнёрами мероприятия.

Тысячи людей пришли, чтобы пробежать свою дистанцию, поддержать семью и друзей или просто почувствовать атмосферу крупнейшего бегового события Республики Молдова.

Волонтёры, технические команды, медицинские службы, представители властей и партнёры внесли свой вклад в успешное проведение двух дней мероприятия.

Партнёры maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026

Успех выпуска 2026 года стал возможен благодаря поддержке партнёров, которые присоединились к сообществу Chisinau Marathon.

Генеральный партнёр: maib | Mastercard

Организатор : Sporter

Соорганизатор For All : Swiss Cooperation / Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству

Партнёр KIDS Run : Moldcell

Партнёр стартового номера : Национальная Лотерея

Партнёр медали : Linella

Партнёр официальной футболки: Traumeel

Партнёр стартового пакета : Немецкий диагностический центр

Официальная вода : OM

Партнёр PaceMaker : Adidas

Официальный автомобиль : BMW

Партнёр Mămăliga Party : Linella

Партнёр Food Zone : Julius Meinl

Партнёр Staff: Adidas

Партнёр волонтёров : Farmacia Familiei

Партнёр For All: Turkish Airlines

Официальные партнёры: Bomba, Sportlandia, Invitro, Astenor, 999.md, Woloshin Banya, TEDi, Shopping MallDova, Garmin, Milomania, Medpark, Carlsberg, Hippocrates, Grafit, Aurelius, Nuca, UNHCR, Traktor Community.

Технические партнёры: Rebalance, IT Lab, Kamikkadze, Seven Notes, DUCK., Общество Красного Креста Молдовы, Chin Chin.

Медиапартнёры: HIT FM, Point.md, Afisha.md, Știri.md и Mama.md.

При поддержке: Примэрии муниципия Кишинёв, Главного управления образования, молодёжи и спорта, Полиции Республики Молдова, Генерального инспектората карабинеров, Академии «Ştefan cel Mare», Главного управления культуры и культурного наследия Кишинёва.

Спасибо, что бежали вместе с нами!

Выпуск 2026 года maib | Mastercard Chisinau Marathon в очередной раз доказал, что марафон — это намного больше, чем спортивное соревнование. Это событие о людях, сообществе, эмоциях, преодолении собственных границ и радости от того, что мы вместе достигаем финиша.

Благодарим всех участников, волонтёров, зрителей, партнёров и учреждения, которые стали частью maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026.

А если вы уже думаете о следующем старте, регистрация на maib | Mastercard Chisinau Marathon 2027 уже открыта!

👉 Забронируйте своё место на старте здесь.

До встречи в 2027 году!