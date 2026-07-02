Solomon в Satul German — новый проект Solomon Construct: 12 корпусов, 1120 квартир, продажи официально открыты Ⓟ

Solomon Construct, один из самых надёжных и опытных застройщиков Республики Молдовы, даёт старт самому масштабному жилому проекту в своей истории — Solomon в Satul German.

Жилой комплекс включает 12 корпусов, 1 120 квартир и 1 173 подземных парковочных места, расположен в секторе Ботаника в Кишинёве. Работы на стройплощадке стартовали, продажи официально открыты.

Новый жилой комплекс укрепляет позиции компании в сегменте «средний+ премиум» на рынке недвижимости столицы. Строительство ведётся в два этапа, однако все 12 корпусов и все 1 120 квартир будут сданы в эксплуатацию одновременно — в третьем квартале 2029 года. Таким образом, комплекс с самого начала формируется как единое сообщество, без поэтапной сдачи.

Предлагаемые квартиры — одно-, двух- и трёхкомнатные — начинаются от приблизительно 39 м² и достигают более 78 м². Все квартиры сдаются под чистовую отделку, а приобрести их можно на любом этапе строительства.

Решение, основанные на репутации

Solomon Construct был выбран в качестве застройщика на основании подтверждённой истории компании: стабильного качества строительства и высокой скорости работ. С 2016 года компания завершила девять жилых комплексов в Кишинёве, а в настоящее время в реализации находятся комплексы Durlești Residence, Grenoble Residence и Favorit Residence 2. Новый проект Solomon в Satul German строится на этом фундаменте опыта.

В чём отличие

Все 12 корпусов возводятся с применением системы вентилируемых фасадов с отделкой керамогранитом — технологии, которая улучшает теплоизоляцию, снижает энергопотребление и сохраняет внешний вид фасада на десятилетия. Высота потолков в квартирах — 2,8 метра, выше среднего показателя новостроек Кишинёва.

Корпуса — малоэтажные, не более 8 этажей (первый плюс 7 жилых)., что сохраняет комфортную плотность застройки. А 1173 парковочных места расположены под землёй — таким образом внутренние дворы остаются для детей, прогулок и тишины.

Доступ к существующей инфраструктуры

Solomon в Satul German расположен в секторе Ботаника, в нескольких минутах от международного аэропорта. Жители получат доступ к уже работающей и строящейся инфраструктуре района: школе, детскому саду, больнице, торговому центру, отелю, теннисным кортам, спортивному и фитнес-центру, паркам и пешеходным аллеям — всё это доступно на тех же условиях, что и для любой другой семьи, проживающей здесь.

Продажи официально открыты

Продажи квартир в проекте Solomon в Satul German открыты с июля 2026 года. Клиенты могут приобрести квартиру на любом этапе строительства одним из трёх способов оплаты, которые предлагает Solomon Construct:

— полная оплата — для тех, кто предпочитает закрытую сделку;

— рассрочка от застройщика — с первоначальным взносом 30%, 50% или 70% и остатком в согласованных с Solomon Construct платежах, без посредников и без банковских процентов;

— ипотечный кредит через банки-партнёры — с сопровождением сделки с первого звонка специалистами Solomon.

За полной информацией о планировках, метражах, ценах и условиях вы можете обратиться напрямую в Отдел продаж Solomon Construct:

📞 0 (67) 555 000 | 0 (67) 333 444

🌐 www.solomon.md

Проект продолжающий традицию

Часть земляных работ уже завершена, идёт устройство бетонных подушек. В ближайшие месяцы появятся первые видимые конструкции самой крупной инвестиции Solomon Construct.

Solomon в Satul German — это не просто расширение портфеля. Это подтверждение того, что стандарты, определявшие Solomon Construct на протяжении десятилетия, могут быть применены в более крупном масштабе, в чёткие сроки — третий квартал 2029 года — Без компромиссов в качестве, которая сделала компанию такой, какой она является сегодня.