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Business News logoBusiness News
5 Июня 2026, 16:00
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Событие мирового масштаба в Кишинёве: Китайская национальная опера в монументальной постановке «Турандот» Ⓟ

12 июня в Arena Chișinău состоится постановка оперы «Турандот» Джакомо Пуччини в исполнении Китайской Национальной Оперы.

 

Событие мирового масштаба в Кишинёве: Китайская национальная опера в монументальной постановке «Турандот»

На сцене выступят более 200 артистов: солисты, хор и полный состав оркестра одной из ведущих оперных труп Азии.

Это больше чем спектакль - это исторический момент для публики Кишинёва. Это мост между культурами и цивилизациями.

Публика получит уникальную возможность открыть для себя европейскую лирическую традицию в сочетании с силой и оригинальностью китайской сцены. 

Китайская Национальная Опера высоко ценится во всём мире за глубину, талант и мастерство. Теперь зрители Кишинёва смогут восхищаться на родной сцене солистами, хором и оркестром Китайской национальной оперы.

Опера «Турандот» имела премьеру в 1926 году в театре La Scala в Милане. Столетие спустя эта музыкальная капитель покоряет публику по всему миру своей историей о ледяной принцессе Турандот и принце Калафе - историей о смелости, жертве и преобразующей силе любви.

Принцесса Турандот защищает своё сердце тремя невозможными загадками. Принц Калаф рискует всем, чтобы их разгадать. Это столкновение между гордостью и страстью, смертью и жизнью.

Билеты доступны онлайн на cultural.md и в кассах Национального дворца имени Nicolae Sulac. Не упустите этот момент. 12 июня - это ваш шанс стать свидетелем искусства, которое живёт вечностью. Забронируйте билеты прямо сейчас.

Мероприятие организовано Moldova-Concert.

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