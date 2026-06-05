Событие мирового масштаба в Кишинёве: Китайская национальная опера в монументальной постановке «Турандот» Ⓟ
12 июня в Arena Chișinău состоится постановка оперы «Турандот» Джакомо Пуччини в исполнении Китайской Национальной Оперы.
На сцене выступят более 200 артистов: солисты, хор и полный состав оркестра одной из ведущих оперных труп Азии.
Это больше чем спектакль - это исторический момент для публики Кишинёва. Это мост между культурами и цивилизациями.
Публика получит уникальную возможность открыть для себя европейскую лирическую традицию в сочетании с силой и оригинальностью китайской сцены.
Китайская Национальная Опера высоко ценится во всём мире за глубину, талант и мастерство. Теперь зрители Кишинёва смогут восхищаться на родной сцене солистами, хором и оркестром Китайской национальной оперы.
Опера «Турандот» имела премьеру в 1926 году в театре La Scala в Милане. Столетие спустя эта музыкальная капитель покоряет публику по всему миру своей историей о ледяной принцессе Турандот и принце Калафе - историей о смелости, жертве и преобразующей силе любви.
Принцесса Турандот защищает своё сердце тремя невозможными загадками. Принц Калаф рискует всем, чтобы их разгадать. Это столкновение между гордостью и страстью, смертью и жизнью.
Билеты доступны онлайн на cultural.md и в кассах Национального дворца имени Nicolae Sulac. Не упустите этот момент. 12 июня - это ваш шанс стать свидетелем искусства, которое живёт вечностью. Забронируйте билеты прямо сейчас.
Мероприятие организовано Moldova-Concert.