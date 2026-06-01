theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Business News logoBusiness News
22 Июня 2026, 10:00
35
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

SmadShop.md: Больше, чем просто доставка Ⓟ

Качественные товары, оперативная доставка заказов, профессиональная консультация при выборе продукции и доступные цены — всё это можно найти на одном сайте — SmadShop.md, крупнейшем интернет-магазине Республики Молдова.

SmadShop.md: Больше, чем просто доставка

Широкий ассортимент обеспечивают около 70 поставщиков из Румынии, более 50 поставщиков из Польши, а также партнёры из Китая, Словакии, Нидерландов, Турции, Украины и 180 поставщиков из Республики Молдова. Благодаря этому на платформе SmadShop.md представлены более тысячи магазинов и свыше десяти тысяч наименований товаров.

Для удобства покупателей весь ассортимент разделён более чем на 20 основных категорий, каждая из которых включает множество подкатегорий. Например, в категории «Кухонная мебель» представлено около 20 подкатегорий: кухонные столы, кухонные шкафы, сервировочные столики, стулья и многое другое.

Особое место занимает категория «Бытовая техника», которая является одной из крупнейших и наиболее востребованных среди покупателей. Аналогичное разнообразие можно найти и в других разделах: товары для дома и сада, отдыха и спорта, а также продукция для детей всех возрастов и взрослых.

По словам администратора SmadShop.md Елены Леу, ценовая политика магазина предусматривает возможность приобретения более 80% товаров в рассрочку под 0%. Это означает, что покупатели могут оплачивать стоимость товара частями без каких-либо дополнительных переплат.

Кроме того, при заказе от трёх товаров доставка осуществляется бесплатно по всей территории Республики Молдова, включая Приднестровский регион, непосредственно до подъезда или ворот клиента независимо от расстояния, состояния дорог и погодных условий. Доставка по Кишинёву полностью бесплатна.

Наличие собственной транспортной компании позволяет SmadShop.md доставлять товары по более выгодным ценам по сравнению со среднерыночными предложениями. Благодаря этому такие известные международные бренды, как IKEA, Costway, Samus, Vivax и многие другие, доступны покупателям на максимально выгодных условиях.

Компания успешно работает на рынке Республики Молдова уже 16 лет, укрепляя репутацию надёжного партнёра, для которого интересы клиента всегда остаются приоритетом.

Широкий выбор товаров, профессиональная консультация, оперативная доставка и доступные цены стали основой деятельности SmadShop.md. Приглашаем вас лично убедиться во всех преимуществах и открыть для себя мир выгодных покупок вместе со SmadShop.md!

Источник
Business News logoBusiness News
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте