SmadShop.md: Больше, чем просто доставка Ⓟ

Качественные товары, оперативная доставка заказов, профессиональная консультация при выборе продукции и доступные цены — всё это можно найти на одном сайте — SmadShop.md, крупнейшем интернет-магазине Республики Молдова.

Широкий ассортимент обеспечивают около 70 поставщиков из Румынии, более 50 поставщиков из Польши, а также партнёры из Китая, Словакии, Нидерландов, Турции, Украины и 180 поставщиков из Республики Молдова. Благодаря этому на платформе SmadShop.md представлены более тысячи магазинов и свыше десяти тысяч наименований товаров.

Для удобства покупателей весь ассортимент разделён более чем на 20 основных категорий, каждая из которых включает множество подкатегорий. Например, в категории «Кухонная мебель» представлено около 20 подкатегорий: кухонные столы, кухонные шкафы, сервировочные столики, стулья и многое другое.

Особое место занимает категория «Бытовая техника», которая является одной из крупнейших и наиболее востребованных среди покупателей. Аналогичное разнообразие можно найти и в других разделах: товары для дома и сада, отдыха и спорта, а также продукция для детей всех возрастов и взрослых.

По словам администратора SmadShop.md Елены Леу, ценовая политика магазина предусматривает возможность приобретения более 80% товаров в рассрочку под 0%. Это означает, что покупатели могут оплачивать стоимость товара частями без каких-либо дополнительных переплат.

Кроме того, при заказе от трёх товаров доставка осуществляется бесплатно по всей территории Республики Молдова, включая Приднестровский регион, непосредственно до подъезда или ворот клиента независимо от расстояния, состояния дорог и погодных условий. Доставка по Кишинёву полностью бесплатна.

Наличие собственной транспортной компании позволяет SmadShop.md доставлять товары по более выгодным ценам по сравнению со среднерыночными предложениями. Благодаря этому такие известные международные бренды, как IKEA, Costway, Samus, Vivax и многие другие, доступны покупателям на максимально выгодных условиях.

Компания успешно работает на рынке Республики Молдова уже 16 лет, укрепляя репутацию надёжного партнёра, для которого интересы клиента всегда остаются приоритетом.

Широкий выбор товаров, профессиональная консультация, оперативная доставка и доступные цены стали основой деятельности SmadShop.md. Приглашаем вас лично убедиться во всех преимуществах и открыть для себя мир выгодных покупок вместе со SmadShop.md!