Skystore получил премию Notorium Brand Awards Ⓟ

Для компании эта награда стала подтверждением устойчивого развития собственного бренда SPLAT — одного из самых узнаваемых брендов средств по уходу за полостью рта на рынке Молдовы.

SKYSTORE разрабатывает и производит продукцию для ежедневного ухода за полостью рта, уделяя особое внимание качеству, современным формулам и постоянному совершенствованию продуктовой линейки.

Сегодня SPLAT объединяет широкую линейку продукции для ежедневного ухода за полостью рта и продолжает укреплять позиции как среди потребителей, так и в сегменте розничной торговли.

Награду от имени компании получил директор SKYSTORE Ростислав Харченко. По его словам, ключевой задачей компании остаётся создание качественного и доступного продукта, которому доверяют покупатели.

«Мы не стоим на месте и всегда стремимся к лучшему. Для нас важно, чтобы продукция, которую выбирают люди, оставалась доступной, качественной и всегда была представлена на полке для потребителя», — отметил директор SKYSTORE Ростислав Харченко.

Помимо SPLAT, компания развивает и другие бренды в сфере ухода за полостью рта и личной гигиены, включая Biomed и новый инновационный продукт WHITE STAR, который планируется активно продвигать в Молдове и на европейских рынках.

Сегодня SKYSTORE продолжает инвестировать в развитие собственных торговых марок, расширение ассортимента и укрепление присутствия на международных рынках, сохраняя фокус на качестве продукции и доверии потребителей.

