Skystore: От идеи до 24 тысяч тюбиков, произведённых по европейским стандартам Ⓟ

Skystore инвестирует в современные технологии, строгий контроль качества и производство по европейским стандартам. Узнайте, как создаются бренды Splat, Biomed и White Star на заводе компании в Болгарии.

Каждый день миллионы людей начинают своё утро с привычного ритуала — чистки зубов. Однако за этим простым действием стоит сложный процесс производства, тестирования и контроля качества.

Для SKYSTORE, компании, развивающей бренды SPLAT, Biomed и White Star, каждый продукт — это сочетание современных технологий, безопасности и внимания к потребностям потребителей.

Современное производство в Болгарии

Завод SKYSTORE расположен в Болгарии и оснащён современным оборудованием, которое позволяет выпускать средства для ухода за полостью рта в соответствии с высокими европейскими стандартами качества.

Одним из примеров технологических возможностей предприятия является промышленный миксер объёмом 3 тонны. За один производственный цикл в нём изготавливается около 3,2 тонны готовой продукции — этого достаточно для производства до 24 тысяч тюбиков зубной пасты объёмом 100 мл.

Такие производственные мощности позволяют компании поддерживать стабильный выпуск продукции, оперативно реагировать на потребности рынка и обеспечивать партнёров бесперебойными поставками.

Качество под контролем на каждом этапе

Контроль качества начинается с проверки сырья и продолжается вплоть до выпуска готовой продукции. Современные технологии смешивания компонентов позволяют добиться однородности состава и стабильных характеристик каждой партии.

Для потребителей это означает эффективные и безопасные продукты для ежедневного ухода. Для ритейлеров, аптечных сетей и дистрибьюторов — надёжные бренды со стабильным спросом и хорошей оборачиваемостью на полке.

Адаптация к потребностям потребителей

SKYSTORE внимательно следит за мировыми тенденциями на рынке средств по уходу за полостью рта и адаптирует свою продукцию к актуальным ожиданиям покупателей. SPLAT и Biomed отвечают спросу на доступные и эффективные решения для ежедневного ухода, а White Star развивает направление премиального и инновационного ухода.

«Для нас лидерство на рынке — это прежде всего ответственность. Каждая разработка, каждая новая формула создаётся с мыслью о здоровье и комфорте людей. Получение признания и доверия потребителей только подтверждает: путь, который мы выбрали — путь бескомпромиссного качества и постоянного совершенствования, — является единственно правильным», — отмечает Ростислав Харченко, директор SKYSTORE.

Благодаря постоянным инвестициям в технологии, контроль качества и развитие продуктового портфеля, SKYSTORE продолжает предлагать продукцию, произведённую в соответствии с европейскими стандартами. Подробнее о компании можно узнать на официальном сайте, а за новостями бренда SPLAT следить в Instagram: SPLAT Moldova.