Škoda: 5 причин выбрать Škoda Kodiaq Smart именно сейчас Ⓟ

Семейный SUV мощностью 150 л.с., с DSG, богатым оснащением и 4-летней гарантией — по цене 26 800 евро.

При выборе нового автомобиля цена покупки — лишь одна из составляющих решения. Важно понимать, что именно вы получаете за вложенные средства, насколько автомобиль соответствует вашим повседневным потребностям и насколько предсказуемым будет его использование в долгосрочной перспективе.

В этом контексте Škoda Kodiaq Smart предлагает комплектацию, ориентированную на то, что действительно важно в повседневной жизни. А при цене 26 800 евро есть как минимум пять причин обратить внимание на это предложение именно сейчас.

1. KODIAQ SMART — больше за ваши деньги

Kodiaq Smart не делает цену единственным аргументом. Ценность предложения заключается в сочетании просторного и практичного характера KODIAQ с продуманным набором оборудования.

В комплектацию входят Virtual Cockpit 10” и мультимедийная система 10”, а также 3-зонный климат-контроль Climatronic, передние сиденья с подогревом и многофункциональный кожаный руль с подогревом.

2. DSG и 150 л.с. — конфигурация для повседневной езды

Под капотом KODIAQ SMART установлен двигатель 1.4 TSI мощностью 110 кВт, или 150 л.с., работающий в сочетании с автоматической коробкой передач DSG.

Это сочетание обеспечивает необходимую динамику для повседневных поездок и комфорт автоматической трансмиссии — как в городском трафике, так и во время дальних путешествий.

3. Технологии, которые действительно используются, уже входят в комплектацию

Есть оборудование, которое привлекает внимание сразу, а есть технологии, ценность которых особенно ощущается после первых поездок.

SmartLink Wireless позволяет подключать смартфон без кабеля, а беспроводная зарядка избавляет от одной из небольших, но постоянных неудобств при использовании телефона в автомобиле.

К этому добавляются камера заднего вида и парктроники, а также системы помощи водителю, такие как Front Assist и система контроля слепых зон.

4. 4-летняя гарантия обеспечивает дополнительную предсказуемость после покупки

Новый автомобиль — это значительная инвестиция, поэтому важна не только первоначальная стоимость.

KODIAQ SMART предлагается с гарантией Škoda 4 года или 100 000 км, что обеспечивает дополнительную уверенность владельцу в первые годы эксплуатации.

5. За 26 800 евро вы получаете то, чем будете пользоваться каждый день

Самый простой способ оценить автомобильное предложение — не просто считать количество опций, а подумать о том, сколько из них действительно будут использоваться ежедневно.

Пространство Kodiaq. Коробка DSG. 3-зонный климат-контроль. Подогрев передних сидений. Virtual Cockpit. Беспроводное подключение и зарядка смартфона. Камера и парктроники. Системы помощи водителю.

Это не просто пункты в техническом описании, а функции, которые становятся частью ежедневного опыта использования автомобиля.

Почему именно сейчас?

Škoda Kodiaq Smart доступен по цене 26 800 евро, с двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с., автоматической коробкой DSG и гарантией Škoda 4 года / 100 000 км.

Для тех, кто планирует покупку нового SUV, это хороший повод перейти от сравнения предложений в интернете к личному знакомству с автомобилем и пройти тест-драйв.

KODIAQ SMART — это выбор не только по цене, но и по тому, что вы получаете за неё: больше SUV, больше пространства, больше комфорта и больше ценности за ваши деньги.

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Škoda Kodiaq Smart. Выбор, который имеет смысл.