Simpals расширяет солнечный парк системой хранения энергии мощностью 15 МВт·ч Ⓟ

Simpals расширила солнечный парк в Анений Ной, установив систему накопления энергии ёмкостью 15,48 МВт·ч. Третий энергетический проект компании стал гибридным, объединив производство и хранение «зелёной» энергии.

Развитие возобновляемой энергетики — это не только производство «зелёной» электроэнергии, но и возможность накапливать её и использовать тогда, когда это действительно необходимо. Именно поэтому системы накопления энергии становятся всё более важной частью современной энергетической инфраструктуры.

Simpals ввёла в эксплуатацию солнечный парк в Анений Ной в 2025 году. Проект продолжил энергетическое направление, начатое с запуска первого солнечного парка Simpals Solar, и получившее дальнейшее развитие после открытия второго солнечного парка за один год. С интеграцией системы накопления энергии (BESS) Simpals реализовала уже третий энергетический проект, объединяющий производство и хранение электроэнергии из возобновляемых источников.

Новый этап проекта предусматривает внедрение системы накопления энергии ёмкостью 15,48 МВт·ч. Благодаря этой инвестиции солнечный парк выходит за рамки традиционной генерации электроэнергии и превращается в гибридный энергетический объект, объединяющий производство и хранение энергии из возобновляемых источников.

Система BESS позволяет накапливать электроэнергию, вырабатываемую в периоды высокой солнечной активности, и использовать её тогда, когда генерация снижается или возрастает потребление. Это повышает эффективность использования возобновляемой энергии и способствует сокращению дисбаланса между её производством и потреблением.

Внедрение системы накопления энергии повышает гибкость электроэнергетической системы, способствует стабильной работе сети и создаёт условия для интеграции большего объёма возобновляемых источников энергии в национальную энергосистему.

Проект в Анений Ной входит в число первых гибридных проектов такого типа в Республике Молдова и включает одну из крупнейших на сегодняшний день систем накопления электроэнергии, реализованных в стране.

Благодаря этой инвестиции Simpals продолжает развивать проекты в сфере возобновляемой энергетики и внедрять современные решения, способствующие повышению устойчивости и эффективности энергетической инфраструктуры Республики Молдова.