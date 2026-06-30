Штефан Репещук: Как быстрее купить свою первую квартиру Ⓟ

Многие молдаване, живущие за границей, мечтают приобрести жильё в Кишинёве, однако откладывают решение на долгие годы.

Эксперт Штефан Репещук объясняет, почему в большинстве случаев ожидание обходится дороже, чем покупка квартиры.

Большинство покупателей — представители диаспоры

По словам Штефана Репещука, большинство покупателей жилья — семьи, в которых хотя бы один человек работает за границей. Опыт, накопленный за последние годы, а также аналитические материалы, которые эксперт регулярно публикует на своих страницах в Facebook, Instagram и YouTube, помогают молдавской диаспоре лучше понимать ситуацию на рынке недвижимости и принимать взвешенные решения.

Несмотря на более высокие доходы за рубежом, рост цен на жильё и увеличение стоимости жизни заставили многих обратить внимание на квартиры в строящихся домах, где действуют более гибкие условия оплаты.

Почему ожидание может обойтись дороже

Одна из самых распространённых ошибок — ждать снижения цен на недвижимость. По мнению эксперта, никто не может точно сказать, когда и насколько подешевеют квартиры.

При этом инфляция и развитие рынка могут привести к тому, что через несколько лет аналогичная квартира будет стоить значительно дороже. Репещук также считает, что восстановление Украины после окончания войны может сократить строительные мощности в Республике Молдова и стать одной из причин дальнейшего роста цен.

Копить всю сумму или покупать в рассрочку

По наблюдениям эксперта, лишь небольшая часть молдаван, работающих за границей, покупает квартиру в первые годы после отъезда. Большинство предпочитает сначала накопить полную стоимость жилья, однако спустя несколько лет сталкивается с тем, что цены уже существенно выросли.

Поэтому Штефан Репещук рекомендует рассматривать покупку квартиры ещё на этапе строительства, внеся доступный первоначальный взнос и воспользовавшись рассрочкой. По его мнению, финансовая дисциплина гораздо важнее стремления сразу оплатить всю стоимость жилья.

Квартира должна стать приоритетом

Эксперт отмечает, что чаще всего люди откладывают покупку жилья не потому, что не могут себе этого позволить, а потому, что отдают приоритет другим расходам. Отпуск, автомобиль или другие крупные покупки нередко «съедают» накопления, которые могли бы стать первоначальным взносом за квартиру.

Штефан Репещук рекомендует молодым людям, уезжающим работать за границу, начинать путь к покупке собственного жилья как можно раньше и воспринимать квартиру не как расход, а как долгосрочную инвестицию.

Полный выпуск подкаста

Больше примеров, рекомендаций и практических советов для молдаван, живущих за границей, — в новом выпуске подкаста «Știri imobiliare с Штефаном Репещуком». В нём эксперт подробно рассказывает о стратегиях, которые помогают приобрести квартиру всего за несколько лет, не дожидаясь «идеального момента».