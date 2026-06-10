Shopping MallDova — партнер maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 Ⓟ

Это партнёрство — больше, чем просто сотрудничество. Оно отражает ценности, которые продвигает Shopping MallDova: активный образ жизни, заботу о здоровье и поддержку спортивного сообщества Молдовы.

Shopping MallDova поддерживает инициативы, направленные на популяризацию спорта и здорового образа жизни. В этом году торговый центр впервые организовал Yoga Days — мероприятие, объединившее участников разных возрастов. И это только начало: Shopping MallDova продолжит создавать возможности для занятий спортом и вдохновлять посетителей вести более активный образ жизни каждый день.

Подготовиться к марафону можно прямо в Shopping MallDova. В торговом центре представлен широкий выбор магазинов спортивной одежды, обуви и аксессуаров от известных брендов. Здесь каждый сможет подобрать комфортный и стильный образ для тренировок и участия в забеге, независимо от дистанции и уровня подготовки.

В этом году бренд Shopping MallDova будет представлен на марафоне не только как официальный партнер. Команда Shopping MallDova также выйдет на старт и станет частью этого большого спортивного праздника. Более того, к забегам присоединятся и дети сотрудников компании, ведь любовь к спорту начинается с личного примера и семейных традиций.

На протяжении всего дня участников будет ждать поддержка от Shopping MallDova. На площади Великого Национального Собрания будет организована специальная зона бренда — «стенд объятий», где каждый сможет получить заряд энергии, хорошего настроения и поддержки как перед стартом, так и после финиша. Иногда именно искренние объятия помогают преодолеть самые сложные километры.

maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 — это не только спорт.Это про единство, силу духа, вдохновение и атмосферу, которая объединяет тысячи людей. Выбери одну из дистанций, поставь перед собой новую цель или просто насладись этим спортивным праздником вместе с семьёй и друзьями.

А если бег — не твоя история, приходи поддержать участников. Каждому спортсмену важно чувствовать поддержку зрителей, ведь именно она помогает двигаться вперед и не сдаваться.

Ощути атмосферу maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 вместе с Shopping MallDova!