Shopping MallDova: Anime Days возвращаются Ⓟ

31 июля, 1 и 2 августа мы снова встретимся на самом ярком фестивале аниме. Приглашаем всех поклонников аниме, манги, косплея, K-pop и современной японской культуры в сердце аниме - Anime Days в Shopping MallDova. Вход свободный.

В течение трёх дней фестиваля организаторы GoCon совместно с Shopping MallDova и генеральным партнёром Millomania подготовили насыщенную программу для всех поклонников японской поп-культуры. Гостей ждут интерактивные зоны, тематические фотолокации, увлекательные мастер-классы, квест с множеством призов, а также яркие конкурсные шоу.

Это событие призвано не только развлечь, но и объединить сообщество, вдохновить молодых творцов, привлечь новых участников к фан-культуре, а также поддержать локальных косплееров и танцоров.

Что вас ждёт:

В течение трех дней — с 10:00 до 22:00 — вы сможете погрузиться в атмосферу любимых аниме, принять участие в творческих активностях и стать частью масштабного квеста с призами.

Постоянные зоны (работают ежедневно):

1.Тематические фотозоны

– NARUTO.

– K_POP STAR.

– РОСТОВЫЕ ФИГУРЫ ANIME.

2. Выставка коллекционных фигурок

Вы сможете увидеть редкие аниме-фигурки из личных коллекции. Выставка представлена в виде витрин.

3. Творческие активности

– Создание собственного значка (badge): вы можете раскрасить или нарисовать дизайн, который сразу превращается в значок для вас.

– BOTTLE MATCH: интерактивная игра на внимательность и удачу.

Участнику нужно угадать расположение цветных бутылок и правильно повторить скрытую последовательность.

– SUKUI: игра на ловкость и внимательность. Участникам нужно по очереди нажимать на зубы игрушечной рыбы. Победит самый удачливый.

– ART WALL: у вас будет возможность нарисовать любого персонажа, а затем повесить работу на выставку рисунков.

4. Квест-карта и гарантированные призы

Каждый получит специальную карту и возможность собрать 5 штампов, выполняя активности и совершая покупку в магазине Millomania в период 31 июля - 2 августа. После выполнения условий карта обменивается на приз.

В числе призов — акриловые брелоки, постеры, стикеры, ростовые фигуры, билеты на юбилейный фестиваль Gocon, декоративные цветные линзы, японские оригинальные фигуркии, а также эксклюзивные подарки от генерального партнера Millomania.

Специальные мероприятия:

31 июля | 13:00 – 18:00 | Мастер-классы

Мастер-класс “K-POP” с 13:00 до 13:30. Спикер — Marta, одна из основателей CONTROL_M, знаменитой K-POP студии в Одессе.

Спикер — Marta, одна из основателей CONTROL_M, знаменитой K-POP студии в Одессе. Мастер-класс “CRAFT” с 14:30 до 15:00. Спикер — BrunenG, профессиональный мастер по созданию реквизита.

Спикер — BrunenG, профессиональный мастер по созданию реквизита. Мастер-класс “СОЗДАНИЕ КОСТЮМОВ” с 16:00 до 17:30. Спикер — Daria, профессиональный мастер по созданию костюмов (Best Hand Made Costume на Gocon 2025).

Спикер — Daria, профессиональный мастер по созданию костюмов (Best Hand Made Costume на Gocon 2025). Мастер-класс “УКЛАДКА ПАРИКОВ” с 17:30 до 18:00. Спикер — RedRin, профессиональный мастер по укладке париков.

1 августа | 13:00 – 14:30 | K-pop Cover Dance Contest

Танцевальный конкурс каверов на популярные K-pop композиции с призовым фондом в 10 000 леев. Победитель будет определён по итогам оценки профессионального жюри.

2 августа | 13:00 – 14:30 | Косплей-конкурс GoCon

Шоу-дефиле с призовым фондом в размере 20 000 леев. Участники соревнуются за главный приз на сцене Shopping MallDova. Победитель будет определён по итогам оценки профессионального жюри и оффлаин-голосования, которое пройдет 2 Августа с 15:00 до 18:00 на первом этаже перед сценой. Проголосовать за лучшее выступление сможет любой посетитель Shopping MallDova.

*Участие в конкурсах возможно только при предварительной подачи заявки до 20 июля на сайте gocon.md.

ANIME DAYS в Shopping MallDova — это не просто фестиваль, а возможность:

– побывать в интерактивных фотозонах, где воплощена аниме атмосфера.

– поучаствовать в творчестве и забрать с собой результат.

– познакомиться с другими фанатами, танцорами и косплеерами.

– выступить на сцене или поддержать участников.

– получить эксклюзивные подарки незабываемые воспоминания.

Для многих гостей это станет первым шагом в сообщество, для других — тёплой встречей с единомышленниками. А главное — это три дня ярких впечатлений в любимой атмосфере.

Увидимся 31 июля, 1 и 2 августа в сердце Anime - в Shopping MallDova!