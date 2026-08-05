Shopify и Paynet Business помогли предпринимателям из Сынжерей выйти с продажами в 20+ стран Ⓟ

Аделина Цэруш, родом из города Сынжерей, и её партнёр Синан Айдын из Турции вместе уже почти три года. Стремясь построить собственный бизнес, они решили открыть интернет-магазин одежды S&A Collection.

Чтобы воплотить свою идею в жизнь, они отправились в Стамбул, посетили несколько фабрик и выбрали производителя, который смог реализовать их собственные дизайнерские модели. Сегодня визитной карточкой бренда является футболка Confident с универсальным кроем (унисекс), разработанная таким образом, чтобы подходить людям с разными типами фигуры.

Shopify - платформа, на которой они построили свой бизнес

Для своего интернет-магазина они выбрали Shopify - одну из самых популярных платформ электронной коммерции в мире.

«У Shopify очень много преимуществ. Это международная платформа с поддержкой нескольких языков, которая предоставляет широкий набор инструментов для управления интернет-магазином», рассказывает Синан.

Товары были готовы. Бизнес-план был продуман до мельчайших деталей. Не хватало лишь одного важного элемента - возможности принимать онлайн-платежи от клиентов.

Именно на этом этапе возникли первые трудности. Интеграция онлайн-платежей оказалась гораздо сложнее, чем они ожидали, и проект пришлось временно приостановить.

«Мы общались с несколькими банками, но информация была слишком сложной, и мы не понимали, какими должны быть следующие шаги. В какой-то момент мы просто отказались от этой идеи», вспоминает Аделина Цэруш.

Интеграция с Paynet Business изменила всё

Ситуация изменилась после того, как они обратились в Paynet Business.

«Мы снова вернулись к идее интернет-магазина и напрямую связались с Paynet Business. Мы пообщались со специалистом, и всего через три рабочих дня Paynet Business уже был интегрирован с Shopify», рассказывает Аделина.

По словам Синана, простота интеграции Paynet Business с Shopify стала одним из ключевых факторов при выборе этого сервиса.

«Paynet Business имеет прямую интеграцию с Shopify. Нам не пришлось проходить через сложные процедуры. Мы провели тестирование, проверили работу платежей, и магазин был полностью готов к запуску».

Помимо самой интеграции, молодые предприниматели особенно высоко оценивают качество технической поддержки.

«Каждый раз, когда у нас возникали вопросы, мы очень быстро получали ответы. Мы общаемся даже через Telegram, и специалисты пошагово помогают нам на каждом этапе», говорит Синан.

Сегодня благодаря Paynet Business покупатели S&A Collection могут оплачивать заказы с помощью Visa, Mastercard, MIA, Apple Pay, Google Pay, а также банковскими картами, выпущенными за пределами Молдовы. Заказы доставляются не только по Республике Молдова, но и в Бельгию, Францию, Италию, Чехию и ещё более чем в 20 стран мира.

Простой и удобный процесс оплаты для клиентов

Для заказов, оформленных через Instagram, Facebook или TikTok, оплату также можно выполнить по платёжной ссылке, созданной в Paynet Business.

«Мы отправляем клиенту ссылку, он вводит данные своей банковской карты, и оплата проходит всего за несколько секунд», объясняет Аделина.

По её словам, удобство процесса оплаты напрямую влияет на решение клиента совершить покупку.

«Если процесс оплаты слишком сложный, клиент может отказаться от заказа. Когда всё занимает всего несколько секунд, вероятность того, что покупка будет завершена, значительно выше».

Скорость имеет значение и для предпринимателей.

«Мы сразу видим поступившие платежи в Paynet Business, а переводы обрабатываются очень быстро. Это позволяет нам экономить время, деньги и избавляет от лишнего стресса», говорит она.

Исходя из собственного опыта, они рекомендуют сочетание Shopify и Paynet Business как решение, которое значительно упростило ведение бизнеса с первых дней работы.

«От всей души рекомендую Paynet Business, потому что этот сервис предлагает именно то, что нужно предпринимателю: быструю интеграцию, простой процесс оплаты для клиентов и качественную поддержку тогда, когда она действительно необходима», подводит итог основательница S&A Collection Аделина Цэруш.

Кроме того, предприниматели, которые подключают Shopify через Paynet Business, в течение первого месяца пользуются специальным предложением - нулевой комиссией за транзакции до достижения объёма поступлений в 100 000 леев. Правила проведения акции.

О Paynet

Paynet является лидером в области FinTech в Молдове, специализирующийся на технологических проектах B2B и B2C. Портфель услуг включает процессирование электронных платежей, интеграцию через национальную платёжную систему MIA, локальные и международные переводы через Sapi и SEPA, переводы на карты Visa/Mastercard, управление программами лояльности и решения для онлайн-оплаты.