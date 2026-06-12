Семья Давидеску завоевала почти половину медалей Grand Gold на Concours Mondial de Bruxelles Ⓟ

В конкурсе приняли участие более 6700 вин из почти 50 стран мира. Все образцы оценивались в рамках «слепой дегустации», при которой члены жюри не знали страну происхождения, сорт винограда или производителя вина.

Высшая награда конкурса — Grand Gold Medal — присуждается винам, набравшим не менее 92 баллов из 100, и является признанием исключительного качества со стороны международного жюри, состоящего из ведущих экспертов винной отрасли.

Три медали Grand Gold, завоёванные семьёй Давидеску, были присуждены следующим винам:

Vintage Chardonnay 2022 — Vinăria din Vale

— Vinăria din Vale Vintage Saperavi 2022 — Vinăria din Vale

— Vinăria din Vale Rosé Rară Neagră & Merlot 2025 — Domeniile Davidescu

Этот результат подтверждает высокий уровень премиальной линейки Vintage от Vinăria din Vale, в которую входят вина, выдержанные в дубовых бочках и созданные для того, чтобы максимально раскрыть характер и потенциал молдавского терруара.

Особого внимания заслуживает Rosé Rară Neagră & Merlot 2025 от Domeniile Davidescu. Категория розовых вин традиционно считается одной из самых конкурентных на международных конкурсах, а медали Grand Gold получают лишь немногие образцы, удостоенные самых высоких оценок жюри.

Успехи группы компаний не ограничились тихими винами. На конкурсе Concours Mondial de Bruxelles Sparkling 2026 линейка игристых вин Motive от Vinăria din Vale также показала впечатляющие результаты:

Золотая медаль — Motive Muscat

— Motive Muscat Серебряная медаль — Motive Pinot Grigio & Chardonnay

— Motive Pinot Grigio & Chardonnay Специальная награда CMB Merit — Motive Viorica

Кроме того, другие вина из портфелей обеих виноделен были отмечены золотыми и серебряными медалями, что позволило сформировать впечатляющий список наград по итогам конкурса этого года.

В общей сложности Vinăria din Vale и Domeniile Davidescu завоевали три медали Grand Gold, четыре золотые медали, две серебряные медали и одну награду CMB Merit, ещё раз подтвердив высокий уровень качества вин, создаваемых семьёй Давидеску.

Результаты, достигнутые на Concours Mondial de Bruxelles 2026, отражают последовательные инвестиции последних лет в развитие виноградников, модернизацию производственных процессов и формирование конкурентоспособных винных портфелей как для внутреннего рынка, так и для экспортных направлений.

Эти награды не только подтверждают стремление Vinăria din Vale и Domeniile Davidescu к совершенству, но и способствуют укреплению репутации Республики Молдова как страны, производящей вина мирового уровня, высоко оцениваемые международными экспертами и потребителями.