Satul German: Старт строительства последних 12 жилых домов Ⓟ

Начались работы по строительству последних жилых домов в микрорайоне Satul German.

Застройщик проекта объявил о заключении партнерского соглашения с компанией Solomon Construct, которая будет строить дома в микрорайоне в рамках пятого транша. Он включает 12 многоквартирных домов, в которых будет 1120 квартир и 1173 подземных парковочных места.

Чеслав Чухрий, застройщик проекта «Satul German», подчеркнул важность этого шага для ускорения темпов развития микрорайона. «Благодаря этому партнерству мы хотим ускорить ход работ, сохранив при этом стандарты качества, взятые на себя с самого начала. Мы хотим как можно скорее увидеть готовый к заселению, полный жизни микрорайон с современными улицами, благоустроенными тротуарами, зелеными зонами и всеми удобствами современной социальной инфраструктуры. Наша цель остается прежней: строить качественно и ответственно», – заверил Чеслав Чухрий.

Нужно отметить, что проект «Satul German» добился значительного прогресса. Были сданы в эксплуатацию жилые дома I и II траншей, включающие 406 квартир, а также 92 дуплекса. Также состоялось открытие отеля ibis Styles, который работает по франшизе бренда ibis Styles международной гостиничной группы ACCOR. Инвестиции в проект составили 12 миллионов евро. Кроме того, недавно был открыт Национальный теннисный центр – один из самых современных в Восточной Европе, с шестью крытыми кортами и семью открытыми грунтовыми площадками.

При этом строительные работы продолжаются интенсивными темпами по возведению многоквартирных домов в рамках третьего и четвертого траншей, которые будут включать 652 квартиры. Параллельно ведутся работы в зоне индивидуальной застройки. Всего проект предусматривает 124 виллы и земельных участка.

Для получения более подробной информации о жилье, доступных типах недвижимости и активных офертах заинтересованные лица могут напрямую связаться с Департаментом продаж по телефонам +373 22 99 11 11 или +373 78 99 22 11, либо по электронной почте sales@satulgerman.md.