Sancos: Начните лето со здоровых стоп - зачем нужен подолог Ⓟ

Летом стопы особенно уязвимы. Открытая обувь, хождение босиком, повышенное потоотделение и жара создают благоприятные условия для развития заболеваний, которые без своевременного лечения могут привести к осложнениям.

Подология — направление, занимающееся профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний кожи и ногтей стоп. Консультация подолога — это не только вопрос эстетики, но и важная мера профилактики, позволяющая сохранить здоровье и комфорт ваших ног.

Наиболее распространённые проблемы стоп летом

Вросший ноготь

Открытая обувь, повторные микротравмы, неправильная стрижка ногтей и повышенная влажность могут способствовать появлению вросшего ногтя. Первыми симптомами обычно становятся боль, покраснение и воспаление вокруг ногтевой пластины. Своевременное обращение к подологу позволяет предотвратить развитие инфекции и избежать хирургического вмешательства.

Грибковые инфекции ногтей и кожи

Бассейны, раздевалки, общественные душевые и влажная обувь являются благоприятной средой для развития грибковых инфекций. Они могут проявляться утолщением и изменением цвета ногтей, шелушением кожи, зудом и неприятным запахом. Чем раньше поставлен диагноз и начато лечение, тем выше вероятность полного выздоровления.

Трещины на пятках

Сухость кожи, хождение босиком и длительное воздействие высоких температур способствуют появлению трещин на пятках. Они могут причинять боль и стать входными воротами для бактериальной инфекции.

Натоптыши и мозоли

Постоянное давление из-за неудобной обуви или длительной ходьбы приводит к чрезмерному утолщению кожи. Профессиональное удаление и выявление причины их появления помогают предотвратить повторное образование.

Повышенная потливость и неприятный запах стоп

Избыточное потоотделение и неприятный запах стоп особенно часто возникают в тёплое время года. Помимо бытового дискомфорта, эти состояния создают благоприятные условия для развития грибковых и бактериальных инфекций. Подолог поможет подобрать индивидуальные рекомендации для решения этой проблемы.

Кому рекомендуется консультация подолога?

Обратиться к специалисту стоит не только при появлении симптомов, но и для профилактики возможных осложнений. Особое внимание здоровью стоп рекомендуется уделить:

людям с сахарным диабетом;

пациентам с нарушениями периферического кровообращения;

спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни;

детям с деформацией ногтей или нарушениями походки;

пожилым людям, которым сложно самостоятельно ухаживать за ногтями;

всем, кто заметил изменения кожи или ногтей стоп.

Как сохранить здоровье стоп летом?

Носите удобную обувь, соответствующую вашей активности.

После купания тщательно высушивайте стопы, особенно между пальцами.

Пользуйтесь шлёпанцами в бассейнах, раздевалках и общественных душевых.

Не подстригайте ногти слишком коротко и не закругляйте их края.

Ежедневно увлажняйте кожу пяток рекомендованными средствами.

При первых признаках дискомфорта запишитесь на консультацию к подологу.

Профилактика — лучшее лечение

Большинство заболеваний стоп успешно лечится при своевременном выявлении. Регулярный осмотр у подолога помогает обнаружить проблему на ранней стадии, снизить риск осложнений и сохранить здоровье и комфорт ваших ног на протяжении всего лета.

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Не позволяйте боли, дискомфорту или изменениям кожи и ногтей испортить отпуск или повседневную жизнь. В клинике SANCOS работают специалисты, готовые оказать квалифицированную помощь и подобрать оптимальное решение для каждого пациента.

Позаботьтесь о здоровье своих ног уже сегодня, не дожидаясь, пока небольшая проблема станет серьёзной. Запишитесь на консультацию к подологу и наслаждайтесь летом без боли — со здоровыми и ухоженными ногами!

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