Sancos: Начните лето со здоровых стоп - зачем нужен подолог Ⓟ
Летом стопы особенно уязвимы. Открытая обувь, хождение босиком, повышенное потоотделение и жара создают благоприятные условия для развития заболеваний, которые без своевременного лечения могут привести к осложнениям.
Подология — направление, занимающееся профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний кожи и ногтей стоп. Консультация подолога — это не только вопрос эстетики, но и важная мера профилактики, позволяющая сохранить здоровье и комфорт ваших ног.
Наиболее распространённые проблемы стоп летом
Вросший ноготь
Открытая обувь, повторные микротравмы, неправильная стрижка ногтей и повышенная влажность могут способствовать появлению вросшего ногтя. Первыми симптомами обычно становятся боль, покраснение и воспаление вокруг ногтевой пластины. Своевременное обращение к подологу позволяет предотвратить развитие инфекции и избежать хирургического вмешательства.
Грибковые инфекции ногтей и кожи
Бассейны, раздевалки, общественные душевые и влажная обувь являются благоприятной средой для развития грибковых инфекций. Они могут проявляться утолщением и изменением цвета ногтей, шелушением кожи, зудом и неприятным запахом. Чем раньше поставлен диагноз и начато лечение, тем выше вероятность полного выздоровления.
Трещины на пятках
Сухость кожи, хождение босиком и длительное воздействие высоких температур способствуют появлению трещин на пятках. Они могут причинять боль и стать входными воротами для бактериальной инфекции.
Натоптыши и мозоли
Постоянное давление из-за неудобной обуви или длительной ходьбы приводит к чрезмерному утолщению кожи. Профессиональное удаление и выявление причины их появления помогают предотвратить повторное образование.
Повышенная потливость и неприятный запах стоп
Избыточное потоотделение и неприятный запах стоп особенно часто возникают в тёплое время года. Помимо бытового дискомфорта, эти состояния создают благоприятные условия для развития грибковых и бактериальных инфекций. Подолог поможет подобрать индивидуальные рекомендации для решения этой проблемы.
Кому рекомендуется консультация подолога?
Обратиться к специалисту стоит не только при появлении симптомов, но и для профилактики возможных осложнений. Особое внимание здоровью стоп рекомендуется уделить:
людям с сахарным диабетом;
пациентам с нарушениями периферического кровообращения;
спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни;
детям с деформацией ногтей или нарушениями походки;
пожилым людям, которым сложно самостоятельно ухаживать за ногтями;
всем, кто заметил изменения кожи или ногтей стоп.
Как сохранить здоровье стоп летом?
- Носите удобную обувь, соответствующую вашей активности.
После купания тщательно высушивайте стопы, особенно между пальцами.
Пользуйтесь шлёпанцами в бассейнах, раздевалках и общественных душевых.
Не подстригайте ногти слишком коротко и не закругляйте их края.
Ежедневно увлажняйте кожу пяток рекомендованными средствами.
При первых признаках дискомфорта запишитесь на консультацию к подологу.
Профилактика — лучшее лечение
Большинство заболеваний стоп успешно лечится при своевременном выявлении. Регулярный осмотр у подолога помогает обнаружить проблему на ранней стадии, снизить риск осложнений и сохранить здоровье и комфорт ваших ног на протяжении всего лета.
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Не позволяйте боли, дискомфорту или изменениям кожи и ногтей испортить отпуск или повседневную жизнь. В клинике SANCOS работают специалисты, готовые оказать квалифицированную помощь и подобрать оптимальное решение для каждого пациента.
Позаботьтесь о здоровье своих ног уже сегодня, не дожидаясь, пока небольшая проблема станет серьёзной. Запишитесь на консультацию к подологу и наслаждайтесь летом без боли — со здоровыми и ухоженными ногами!
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