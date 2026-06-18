Самые ожидаемые новинки adidas уже здесь — готовы выбрать своего фаворита Ⓟ

Уже сейчас в магазине adidas появились самые свежие новинки, которые задают настроение улицам, соцсетям и городскому ритму.

Тебя ждут трендовые кроссовки, стильная одежда и аксессуары, которые легко впишутся как в повседневный образ, так и в яркие streetwear-луки. От обновленных моделей Samba и Gazelle до современных интерпретаций спортивной классики — adidas продолжает объединять комфорт, индивидуальность. Давай посмотрим что же нового?

Total Denim: культовая классика в новом сезоне

Некоторые тренды приходят и уходят, а некоторые остаются актуальными независимо от сезона. Деним — один из них. В этом образе adidas переосмысливает легендарный стиль Firebird, объединяя спортивное наследие бренда с современными городскими трендами. Джинсовая куртка adidas FIREBIRD ADICOLOR DENIM за 2499 леев и брюки FIREBIRD ADICOLOR DENIM за 2299 леев создают эффектный total denim look, который выглядит расслабленно, уверенно и по-настоящему актуально. Завершают образ кроссовки BARREDA всего за 1399 леев — лаконичная модель в ретро-стиле, которая идеально дополняет повседневный гардероб.

Если в новом сезоне и есть беспроигрышная формула стильного образа, то это сочетание денима и культовых силуэтов adidas. Этот look вдохновлен эстетикой 90-х, но выглядит максимально актуально сегодня. Костюм adidas FIREBIRD ADICOLOR DENIM доказывает, что спортивный стиль и джинсовая классика созданы друг для друга. А легендарные HANDBALL SPEZIAL за 2499 леев добавляют образу характер и тот самый винтажный акцент, за который эту модель любят уже несколько поколений.

Этот образ — о легкости, уверенности и умении находить баланс между спортивным комфортом и актуальными трендами. Он создан для девушек, которые любят активный ритм города, но при этом всегда остаются верны своему стилю. Джинсовые шорты adidas FIREBIRD DENIM за 1499 леев и футболка FUTURE ICONS 3-STRIPES за 899 леев, создают расслабленный летний силуэт, а культовые CAMPUS 00s W за 2499 леев. Добавляют образу модный акцент в духе 2000-х. Вместительная сумка adidas MUST HAVES станет идеальным завершением комплекта, позволяя взять с собой всё необходимое для насыщенного дня.

Современный, смелый и невероятно актуальный — этот образ идеально отражает настроение нового сезона. Костюм adidas FIREBIRD ADILENIUM DENIM превращает классический деним в модное заявление, а кроссовки GAZELLE LO PRO за 2499 леев, добавляют образу легкость и узнаваемый винтажный характер. Вместе они создают стильный городской образ, который одинаково эффектно смотрится и в повседневной жизни, и в объективе камеры.

Некоторые модели не следуют трендам — они сами становятся частью истории. adidas HANDBALL SPEZIAL — именно такая пара. Созданные как спортивная обувь, сегодня эти кроссовки уверенно занимают место среди главных фаворитов streetwear-культуры. Сейчас всего за 2499 леев. Кроссовки adidas Samba OG — модель, которая продолжает задавать стиль уже не одно поколение. Сегодня их носят с джинсами, спортивными костюмами, классическими брюками и даже костюмами, доказывая, что настоящая классика не знает границ.

Приходите в adidas Grand Hall & Baby Hall, чтобы первыми познакомиться с новыми коллекциями, примерить главные новинки сезона и выбрать свой идеальный образ.