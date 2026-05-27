Samsung переосмысливает будущее жизни с ИИ благодаря новейшей инновации в области телевизоров — Micro RGB Ⓟ

Компания Samsung Electronics презентует свое новое поколение экранов на базе искусственного интеллекта и интегрированных решений, опираясь на двадцатилетний опыт лидерства в качестве мирового бренда №1 по продажам телевизоров.

Компания Samsung продолжает переосмысливать концепцию домашних развлечений благодаря передовым инновациям в области экранов, в частности внедрению технологии Micro RGB, а также современным функциям на базе искусственного интеллекта, разработанным для того, чтобы сделать телевизоры более интеллектуальными, более персонализированными и органично интегрированными в повседневную жизнь.

Представляем Micro RGB – новую эру технологий дисплеев

В основе линейки Samsung 2026 лежит технология Micro RGB – настоящий прорыв в области дисплейных технологий, который кардинально меняет подход к воспроизведению цветов на экране.

В отличие от обычных телевизоров, использующих белую подсветку и цветные фильтры, технология Micro RGB применяет отдельно управляемые красные, зеленые и синие светодиоды – каждый размером менее 100 микрометров – для непосредственного генерации света.

Результатом являются незабываемые впечатления от просмотра благодаря исключительной яркости, контрасту и реалистичной цветопередаче – со 100% покрытием цветового спектра стандарта BT.2020.

В первую очередь компания Samsung представила 115-дюймовую модель, а в 2026 году дополнит линейку Micro RGB новым 130-дюймовым флагманским дисплеем, а также расширит ассортимент моделей размерами 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов, благодаря чему эта технология нового поколения станет доступной для большего числа потребителей, чем когда-либо ранее.

Еще больше улучшает впечатления от просмотра процессор Micro RGB AI Engine, который оптимизирует изображение и звук в реальном времени, кадр за кадром. Благодаря точному контролю яркости, контраста и детализации теней он обеспечивает глубокое погружение и реалистичные впечатления от просмотра любого контента.

Линейка Micro RGB будет доступна в Европе с мая.

Более интеллектуальные и персонализированные экраны благодаря Vision AI

В телевизорах Samsung 2026 года представлена Компаньон Vision AI – интеллектуальная система, разработанная для того, чтобы сделать взаимодействие зрителя с телевизором более естественным и интуитивным2.

Благодаря этой усовершенствованной технологии понимания человеческой речи пользователи могут в режиме реального времени обращаться к телевизору за информацией, рекомендациями или помощью – будь то во время просмотра напряженного футбольного матча, запроса рецептов из кулинарной программы или поиска местных событий, о которых идет речь на экране.

Функции на основе искусственного интеллекта включают:

Оптимизация изображения с помощью искусственного интеллекта (AI Picture Optimisation): процессор Samsung на базе искусственного интеллекта анализирует тип воспроизводимого контента, а затем оптимизирует изображение и звук в соответствии с ним – будь то оптимизация для спортивных матчей или для музыкальных треков, цель состоит в том, чтобы подобрать лучшие цвета для отображаемого контента.

процессор Samsung на базе искусственного интеллекта анализирует тип воспроизводимого контента, а затем оптимизирует изображение и звук в соответствии с ним – будь то оптимизация для спортивных матчей или для музыкальных треков, цель состоит в том, чтобы подобрать лучшие цвета для отображаемого контента. Управление звуком с помощью искусственного интеллекта AI Sound Controller Pro: первое решение, позволяющее настраивать каждый элемент звукового микса телевизора в режиме реального времени с помощью простых контекстных голосовых команд.

первое решение, позволяющее настраивать каждый элемент звукового микса телевизора в режиме реального времени с помощью простых контекстных голосовых команд. Режим AI Football: обеспечивает лучший обзор событий на поле, распознавая матч на экране и оптимизируя настройки для создания атмосферы стадиона прямо в вашей гостиной.

Важно отметить, что система Компаньон Vision AI доступна во всех телевизорах линейки 2026 года, включая модели UHD.

Расширение ассортимента инновационных моделей в линейке OLED с антибликовым экраном

В 2026 году компания Samsung продолжает совершенствовать свою линейку OLED-телевизоров, внедряя технологию Glare-Free (Экран без бликов) во все больше моделей, в частности S90H, S95H и S99H3.

Благодаря уменьшению бликов без потери точности цветопередачи технология Экран без бликов обеспечивает стабильное и реалистичное качество изображения при любых условиях освещения – будь то просмотр контента днем или вечерний просмотр спортивных матчей.

Флагманская модель S99H также отличается изысканным дизайном с настенным креплением Zero Gap, которое обеспечивает изящный вид и установку практически вплотную к стене.

Экраны, разработанные для любого образа жизни

Компания Samsung продолжает переосмысливать роль телевизора в домашнем интерьере, предлагая продукты, соответствующие индивидуальному стилю жизни и особенностям помещения.

The Frame Pro является продолжением легендарной линейки Lifestyle-телевизоров Samsung, сочетая качество изображения Neo QLED без бликов с дизайном, вдохновленным искусством, и беспроводным устройством One Connect Box для более эстетичной и гибкой установки.

Между тем будущий проектор The Freestyle+, который поступит в продажу в IV квартале 2026 года, открывает новые горизонты универсальности благодаря технологии OptiScreen на базе искусственного интеллекта для автоматической адаптации проекции к различным поверхностям, что обеспечивает качественное и реалистичное изображение в любом месте.

Samsung также представляет The Movingstyle – портативный универсальный смарт-экран со встроенным аккумулятором и сенсорным управлением, разработанный для легкого перемещения между помещениями – от гостиных до домашних офисов – в соответствии с динамичным и гибким стилем современной жизни.

Звук и дизайн, погружающие в атмосферу

Новейшие инновации Samsung в сфере аудио дополняют лидерство компании в производстве телевизоров благодаря выпуску Music Studio 5 и 7 – Wi-Fi-динамиков, разработанных в сотрудничестве с Эрваном Буруллеком. Сочетая изысканную эстетику с высококачественным звуком, они выводят домашнюю аудиосистему на новый уровень эмоциональности и выразительности.

Для крупных мероприятий Sound Tower обеспечивает мощный звук, заполняющий все помещение, с динамичной функцией Party Lights, которая позволяет персонализировать цвета вашей команды в преддверии грядущего большого спортивного лета.

Создано для будущего: безопасность и долговечность

Поскольку искусственный интеллект становится неотъемлемой частью повседневной жизни, компания Samsung уделяет еще больше внимания безопасности и долгосрочной ценности своих продуктов.

Все телевизоры 2026 года защищены системой Samsung Knox Security4, которая обеспечивает безопасность личных данных и подключенных устройств, а также предлагает семь лет обновлений ОС Tizen, гарантируя постоянный доступ к новейшим функциям, возможностям искусственного интеллекта и усовершенствованиям в сфере безопасности.

Новое видение будущего домашних развлечений

Благодаря технологиям Micro RGB, Vision AI и постоянной работе над дизайном и персонализацией компания Samsung вступает в новую эру инноваций в сфере дисплеев.

Сочетая передовые технологии с качественным пользовательским опытом, Samsung не только удерживает позиции мирового бренда №1 по продажам телевизоров, но и продолжает расширять границы телевизионных технологий.

Подробности предварительного заказа

Специальное предложение по предзаказу действует с 4 мая по 31 мая 2026 года.

Телевизоры из новой линейки Samsung 2026 можно приобрести у розничных партнеров Samsung.

При предзаказе любой модели из серии 2026, Samsung Micro RGB, Mini LED, The Movingstyle, OLED или The Frame покупатели получат в подарок до двух идеально совместимых саундбаров, заплатив только стоимость телевизора. Кроме того, доступны эксклюзивные преимущества: гарантия до 4 лет на предварительно заказанный телевизор, бесплатная доставка и установка.

Получить дополнительную информацию или оформить предварительный заказ на продукты Samsung TV можно у торговых партнеров Samsung в Республике Молдова и на сайте.



1. Источник: Omdia, февраль 2026 года. Доля мирового рынка телевизоров по производителям, рассчитанная на основе годовых объемов продаж и выручки. Согласно данным Omdia, Samsung является мировым лидером среди брендов телевизоров уже 20 лет подряд. Информация предоставляется исключительно для общего ознакомления; это не является одобрением, сертификацией или рекомендацией со стороны Omdia. ↩︎

2. Доступность, поддерживаемые функции и пользовательский интерфейс могут отличаться в зависимости от страны, региона, модели и условий просмотра. ↩︎

3. Сертифицировано UL Solution как антибликовый экран на основе оценки по унифицированной шкале бликов (UGR). Сертификация выдается при: UGR ≤ 10 для бликов, UGR ≤ 22 для дискомфорта, UGR ≤ 34 для ослепления. ↩︎

4. Подробнее по ссылке. ︎