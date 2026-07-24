Samsung Galaxy Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8: идеальные складные смартфоны для любого образа жизни Ⓟ

Совершенно новая серия Galaxy открывает новую главу в истории складных устройств. Три уникальных формата созданы для максимальной продуктивности, глубокого погружения в контент и яркого самовыражения

Компания Samsung Electronics представила новую серию Galaxy, свою самую широкую линейку складных смартфонов, призванную сделать этот формат доступным еще большему числу пользователей. В нее вошел Galaxy Fold8 с обновленным захватывающим форм-фактором. Он предлагает совершенно новый опыт использования складного устройства, адаптируясь под то, как люди сегодня открывают для себя контент, изучают информацию и полностью погружаются в любимые развлечения.

В линейку также вошел Galaxy Fold8 Ultra, который переносит фирменный стандарт Ultra в мир складных устройств, обеспечивая максимальную продуктивность и удобство создания контента на большом экране. А самая тонкая модель серии, Galaxy Flip8, создана для самовыражения и быстрого решения задач на ходу. Новая серия Galaxy, опирающаяся на опыт семи поколений складных инноваций и глубокое понимание потребностей пользователей, предлагает больше выбора, чем когда-либо. Три уникальных формата разработаны специально для самых разных повседневных задач.

Почему новая серия Galaxy – идеальный выбор?

Технологии Galaxy AI были оптимизированы для каждого из этих форм-факторов. Во всей линейке умные подсказки стали еще полезнее, а взаимодействие функций – еще более слаженным. На больших экранах Galaxy Fold8 и Galaxy Fold8 Ultra гораздо удобнее работать в режиме многозадачности. В то же время интегрированный с искусственным интеллектом внешний экран FlexWindow на Galaxy Flip8 обеспечивает быстрый доступ к актуальной информации и наиболее востребованным функциям. Благодаря партнерским AI-сервисам, таким как Gemini Intelligence, пользователи получают еще больше возможностей для решения задач с минимальными усилиями. При этом безопасность, конфиденциальность и контроль над данными остаются неизменным приоритетом.

«По мере того как искусственный интеллект становится все более автономным, мобильные устройства превращаются в самую персональную точку доступа к технологиям, которые понимают пользователя и подстраиваются под него, – отметил Тэ Мун Ро (TM Roh), генеральный директор, президент и глава подразделения Device eXperience (DX) в Samsung Electronics. – Устанавливая новый стандарт для складных смартфонов, мы в очередной раз совершенствуем мобильный опыт премиум-класса и открываем следующую эпоху интеллектуальных технологий для еще большего числа людей».

Совершенно новый Galaxy Fold8: свежий взгляд на повседневное погружение в контент

Galaxy Fold8 переосмыслен для тех, кто ищет складной смартфон, который органично вписывается в моменты, когда любопытство перерастает во вдумчивое изучение. Форм-фактор Galaxy Fold8 позволяет легко переходить от быстрых действий на внешнем экране к просмотру видео, чтению и играм на основном дисплее. Благодаря продуманным пропорциям экрана и длительному времени работы Galaxy Fold8 помогает получать максимум пользы от контента, историй и идей, которые для вас важны.

Создан для новых открытий

Пропорции экранов Galaxy Fold8 разработаны с учетом того, как люди привыкли потреблять контент в течение дня. Подстраивая экран под формат контента, Galaxy Fold8 делает просмотр сайтов, видео, чтение и игры более захватывающими. Galaxy Fold8, который весит всего 201 г, стал самым легким смартфоном в истории линейки Galaxy Fold. Несмотря на компактность, модель оснащена мощным процессором Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy и увеличенным аккумулятором емкостью 4800 мАч. Это обеспечивает плавную, быструю работу и длительную автономность, чтобы вы могли дольше наслаждаться любимыми занятиями.

В сложенном состоянии внешний экран с соотношением сторон 10:16 обеспечивает привычный и комфортный формат для повседневных задач – переписки, просмотра социальных сетей, веб-серфинга и коротких видеороликов.

обеспечивает привычный и комфортный формат для повседневных задач – переписки, просмотра социальных сетей, веб-серфинга и коротких видеороликов. В раскрытом виде основной экран с пропорциями 4:3 превращается в большое пространство, на котором так легко с головой уйти в любимые игры или фильмы.

превращается в большое пространство, на котором так легко с головой уйти в любимые игры или фильмы. Если повернуть устройство, эти пропорции идеально подойдут для чтения. Пользователи могут с комфортом погрузиться в статьи, электронные книги и длинные тексты, не прибегая к помощи других устройств.

В совокупности такие пропорции дисплеев идеально соответствуют естественным привычкам просмотра контента. С Galaxy Fold8 вам будет одинаково комфортно и быстро проверить уведомления, и устроиться поудобнее для долгого чтения или игры.

Экран, продуманный до мельчайших деталей

Огромный опыт Samsung в разработке дисплеев стал основой для создания более совершенных складных устройств в новой серии Galaxy. Это позволило сделать дизайн тоньше, повысить прочность смартфонов и обеспечить непревзойденный визуальный опыт.

Новая технология Flex Titanium от Samsung – это конструкция экрана на основе титана, которая помогает сделать складные смартфоны тоньше, сохранив при этом высокую прочность. Сочетание пленки из титанового сплава и усиленной титановой пластины улучшает поддержку дисплея, поглощает давление и удары, а также делает линию сгиба менее заметной со временем. Такая конструкция также совершенствует процесс раскрытия устройства. Сбалансированный механизм шарнира, натяжение дисплея и магнитная сила делают этот процесс более плавным, легким и естественным 7 .

от Samsung – это конструкция экрана на основе титана, которая помогает сделать складные смартфоны тоньше, сохранив при этом высокую прочность. Сочетание пленки из титанового сплава и усиленной титановой пластины улучшает поддержку дисплея, поглощает давление и удары, а также делает линию сгиба менее заметной со временем. Такая конструкция также совершенствует процесс раскрытия устройства. Сбалансированный механизм шарнира, натяжение дисплея и магнитная сила делают этот процесс более плавным, легким и естественным . Благодаря яркости до 3000 нит, технологии Vision Booster и антибликовому покрытию, основной экран остается ярким и отлично читаемым даже на улице.

Универсальная камера для любых сюжетов

Galaxy Fold8 создан для того, чтобы помогать пользователям запечатлевать важные моменты и делиться ими. Будь то живописный пейзаж, групповое фото или спонтанный кадр во время прогулки, смартфон делает съемку, редактирование и публикацию фотографий и видео максимально простыми.

Две камеры с разрешением 50 МП обеспечивают стабильно высокую детализацию как в стандартном, так и в сверхширокоугольном формате, сохраняя качество изображения в разных сценах и условиях съемки.

обеспечивают стабильно высокую детализацию как в стандартном, так и в сверхширокоугольном формате, сохраняя качество изображения в разных сценах и условиях съемки. Функция Dual Recording позволяет снимать одновременно на обе камеры. Пользователь может видеть себя на внешнем экране, что очень удобно для записи реакций и совместных видео.

позволяет снимать одновременно на обе камеры. Пользователь может видеть себя на внешнем экране, что очень удобно для записи реакций и совместных видео. Функция My FanCam автоматически отслеживает выбранный объект и кадрирует видео в нужном соотношении сторон. Это превращает динамичные сцены в готовые для соцсетей ролики без долгого редактирования вручную.

Galaxy Fold8 Ultra: складной смартфон Ultra для максимальной продуктивности

Ultra – это высочайший стандарт Galaxy в области производительности, возможностей и инноваций. В Galaxy Fold8 Ultra этот стандарт сочетается с самым передовым складным дизайном от Samsung. Огромный 8-дюймовый основной экран создает идеальное рабочее пространство для многозадачности, а продвинутая система камер и емкий аккумулятор поддерживают творческий процесс на протяжении всего дня. Все это заключено в самом тонком корпусе линейки Fold: толщина смартфона в раскрытом виде составляет всего 4,1 мм, а вес – 215 г. Таким образом, Galaxy Fold8 Ultra задает новую планку для мобильной продуктивности.

Творчество профессионального уровня с системой камер Ultra

Galaxy Fold8 Ultra создан, чтобы дать авторам контента больше свободы на каждом этапе – от съемки до редактирования. Передовая система камер и творческие инструменты позволяют легко создавать контент высочайшего качества на одном устройстве.

Основная камера на 200 МП делает насыщенные, детализированные и кристально четкие фотографии. Теперь в режиме 200 МП доступна функция расширенного динамического диапазона (HDR), которая делает снимки еще более реалистичными.

Новая сверхширокоугольная камера с разрешением 50 МП обеспечивает невероятную детализацию и четкость при съемке панорам и макро. Это дает пользователям больше возможностей для съемки пейзажей, интерьеров, групповых фото и мельчайших деталей.

обеспечивает невероятную детализацию и четкость при съемке панорам и макро. Это дает пользователям больше возможностей для съемки пейзажей, интерьеров, групповых фото и мельчайших деталей. Улучшенный режим ночной съемки Nightography делает фото и видео ярче и четче при слабом освещении. Вы сможете запечатлеть самые важные моменты даже в сложных условиях.

делает фото и видео ярче и четче при слабом освещении. Вы сможете запечатлеть самые важные моменты даже в сложных условиях. Для профессиональных креаторов предусмотрена запись 8K-видео с использованием нового кодека APV, что дает больше гибкости и качества при монтаже. А функция Cine LUT позволяет управлять кинематографическими цветами и оттенками прямо на мобильном устройстве.

Мощность, автономность и охлаждение для продуктивности в течение всего дня

Galaxy Fold8 Ultra спроектирован так, чтобы оставаться быстрым, отзывчивым и надежным при самых высоких нагрузках – от интенсивной многозадачности и создания контента до работы с искусственным интеллектом.

Сердцем устройства стал процессор Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy . Он обеспечивает ту самую производительность, которая необходима для мгновенного переключения между приложениями, работы на большом экране и плавной обработки ресурсоемких задач.

. Он обеспечивает ту самую производительность, которая необходима для мгновенного переключения между приложениями, работы на большом экране и плавной обработки ресурсоемких задач. Увеличенный аккумулятор на 5000 мАч позволяет дольше оставаться продуктивным, обеспечивая полный день работы, творчества и развлечений, несмотря на тонкий складной корпус.

позволяет дольше оставаться продуктивным, обеспечивая полный день работы, творчества и развлечений, несмотря на тонкий складной корпус. Galaxy Fold8 Ultra получил новую двухканальную архитектуру быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Она эффективнее распределяет энергию в аккумуляторе, обеспечивая более быструю, стабильную и надежную зарядку в течение дня.

мощностью 45 Вт. Она эффективнее распределяет энергию в аккумуляторе, обеспечивая более быструю, стабильную и надежную зарядку в течение дня. В смартфоне используется увеличенная графитовая система охлаждения с улучшенной теплопроводностью. Она эффективнее рассеивает тепло и не дает устройству тормозить даже при высоких нагрузках.

Galaxy Flip8: самый тонкий, выразительный и интеллектуальный смартфон серии Flip

Galaxy Flip8 создан для тех, кто хочет, чтобы телефон был таким же динамичным, как и их образ жизни. Ориентированный на быстрые взаимодействия, самовыражение и глубокую интеграцию искусственного интеллекта, Galaxy Flip8 делает технологии Galaxy AI ближе к повседневным задачам. Обновленный FlexWindow и уникальный складной форм-фактор Flip делают возможности Galaxy AI еще ближе к пользователю в самых разных жизненных ситуациях. При весе всего 180 г и толщине 6,1 мм это самый тонкий и легкий смартфон серии Flip, позволяющий еще быстрее получать нужную информацию, выполнять необходимые действия и раскрывать творческий потенциал.

Более умный и интуитивный экран FlexWindow

В Galaxy Flip8 экран FlexWindow переосмыслен как AI-ориентированный интерфейс. Теперь нужная информация, функции и AI-помощник всегда находятся под рукой в нужный момент.

Новый FlexWindow переносит приложения, важные уведомления и быстрые команды прямо на внешний экран. Пользователи могут получать доступ к информации, AI-функциям и связанным задачам за меньшее количество шагов.

переносит приложения, важные уведомления и быстрые команды прямо на внешний экран. Пользователи могут получать доступ к информации, AI-функциям и связанным задачам за меньшее количество шагов. Функция « Мой день » на главном экране FlexWindow отображает своевременные подсказки и предлагает следующие шаги, помогая быстро переходить от беглого просмотра информации к действию.

» на главном экране FlexWindow отображает своевременные подсказки и предлагает следующие шаги, помогая быстро переходить от беглого просмотра информации к действию. Galaxy Flip8 также упрощает доступ к автоматизации через Gemini Intelligence прямо с экрана FlexWindow. Пользователи могут выполнять связанные действия с помощью боковой кнопки или естественных голосовых запросов.

FlexCam открывает новые возможности для селфи на Flip

Galaxy Flip8 выводит фирменную камеру Flip на новый уровень. Повседневные моменты превращаются в выразительный контент благодаря гибким углам съемки, предварительному просмотру в реальном времени и уникальным творческим возможностям смартфона. Будь то съемка без рук, предварительный просмотр на внешнем экране или селфи перед зеркалом – Galaxy Flip8 поможет создать, проверить и опубликовать идеальные кадры без дополнительного оборудования.

Камера на 50 МП с технологией ProVisual Engine обеспечивает лучший опыт съемки селфи в истории Galaxy Flip. Пользователи могут делать детализированные портреты и повседневные кадры с естественными оттенками кожи, динамичным эффектом боке и потрясающей четкостью.

обеспечивает лучший опыт съемки селфи в истории Galaxy Flip. Пользователи могут делать детализированные портреты и повседневные кадры с естественными оттенками кожи, динамичным эффектом боке и потрясающей четкостью. Режим Flex Mode делает съемку без рук удобной с самых разных ракурсов, а функция Camcorder Grip с элементом управления Zoom Rocker обеспечивает комфортное и надежное удержание смартфона при записи видео в движении.

делает съемку без рук удобной с самых разных ракурсов, а функция Camcorder Grip с элементом управления Zoom Rocker обеспечивает комфортное и надежное удержание смартфона при записи видео в движении. Режим суперстабилизации Super Steady , дополненный функцией Horizontal Lock, сохраняет плавность и правильный ракурс видео – как при съемке активных сцен, так и при записи селфи-влогов на ходу.

, дополненный функцией Horizontal Lock, сохраняет плавность и правильный ракурс видео – как при съемке активных сцен, так и при записи селфи-влогов на ходу. Функция FlipShot позволяет персонализировать экран FlexWindow и делать более выразительные зеркальные селфи, а режим Mirror View обеспечивает реалистичное отражение, чтобы вы могли быстро оценить свой образ перед тем, как сделать фото или выйти из дома.

Новый уровень AI-возможностей, оптимизированных для складных устройств

Смартфон – самое персональное устройство человека, и именно здесь пользователи чаще всего взаимодействуют с искусственным интеллектом. Новая серия Galaxy Fold8, Flip8 задает вектор развития мобильного AI следующего поколения. Теперь Galaxy AI работает в еще большем количестве приложений и сервисов, а все функции оптимизированы для складных форм-факторов. Понимая потребности каждого пользователя и помогая превращать информацию в реальные действия, Galaxy AI становится более личным, инициативным и полезным помощником на каждый день.

Функция Мой день помогает оставаться в курсе событий благодаря персональным сводкам, адаптированным под ваши привычки, интересы и ежедневные задачи.

помогает оставаться в курсе событий благодаря персональным сводкам, адаптированным под ваши привычки, интересы и ежедневные задачи. Функция Now Nudge помогает переходить от информации к действию.

помогает переходить от информации к действию. Gemini Intelligence сокращает путь от запроса до результата.

сокращает путь от запроса до результата. AI-возможности становятся еще более комплексными, когда новая серия Galaxy Fold8, Flip8 работает в связке с часами Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch9 и даже будущими умными очками Intelligent Eyewear.

Все эти функции демонстрируют, как Galaxy AI превращается в еще более умного и проактивного помощника, позволяющего пользователям достигать большего, затрачивая меньше усилий. А форм-фактор складных смартфонов делает доступ к этим возможностям еще удобнее в течение всего дня.

Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9: помощник в заботе о самочувствии на запястье

Samsung Electronics представила носимые устройства Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9, открыв новую эру заботы о самочувствии. Теперь пользователи могут получать персонализированные данные о своём физическом состоянии, просто надев устройства. Для комфортного круглосуточного ношения Samsung реализовала инновации, которые максимизируют удобство и одновременно повышают производительность: в устройствах установлены самый ёмкий аккумулятор и самый яркий дисплей за всю историю серии, а также передовой мобильный процессор Snapdragon Wear® Elite Platform. Открывая доступ к умной заботе о себе на базе ИИ, обновленная премиальная линейка преобразует сложные биометрические данные в персонализированные практические рекомендации для поддержания хорошего самочувствия.

Предзаказ новой серии Galaxy

Galaxy Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 уже доступны для предзаказа в магазинах официальных партнёров Samsung. Все модели представлены в цветах Серый и Бежевый. Цвет Фиолетовый доступен эксклюзивно для Galaxy Fold8 Ultra, Лаванда – для Galaxy Fold8, а Розовый – для Galaxy Flip8.

Для получения дополнительной информации о новой серии Galaxy посетите сайте www.samsung.com