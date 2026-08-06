Смену корма чаще всего затевает не собака, а хозяин: увидел рекламу, услышал совет на выгуле, попал на акцию.

Иногда переход действительно нужен. Но каждая резкая смена рациона это лотерея, где главный приз расстройство пищеварения. Разбираем, когда корм пора менять, когда лучше не трогать работающую схему, и как выглядит правильный переход за 7-10 дней.

Переход на новый корм занимает 7-10 дней

Когда корм действительно пора менять

Объективных поводов немного.

Возраст. Щенок вырос: собак мелких пород переводят на взрослый корм примерно в год, крупных позже, к 15-18 месяцам, а гигантских (доги, сенбернары, мастифы) только к 18-24 месяцам, они растут дольше всех. Стареющей собаке подбирают линейку Senior: меньше калорий, поддержка суставов. Единого «пенсионного возраста» нет: по классификации AAHA старость это последняя четверть ожидаемой жизни, крупные породы стареют уже к 7-8 годам, мелкие после 10.

Назначение врача. Диагностированная аллергия, проблемы с почками, пищеварением или весом: в этих случаях корм выбирает не хозяин, а ветеринар, и спорить с ним по мотивам рекламы не нужно.

Вес. Собака стабильно полнеет или худеет при нормальных порциях. Сначала осмотр у врача, чтобы исключить болезни, потом корректировка рациона.

Шерсть, кожа, стул. Тусклая шерсть, зуд, хронически мягкий стул могут быть поводом сменить корм, но тем же набором симптомов проявляются и болезни, которые кормом не лечатся. Порядок тот же: сначала врач, потом смена пачки.

И честный бытовой повод: корм пропал из продажи или перестал помещаться в бюджет. Такое случается, и это нормальная причина для перехода.

Когда менять не нужно

Если собака здорова, в хорошей форме, стул стабильный, шерсть в порядке и миска пустеет без уговоров, корм менять не нужно. Совсем.

Собака не человек. Годы на одном и том же полнорационном корме её не угнетают: «разнообразие ради разнообразия» это перенос наших привычек на животное, которому они ни к чему. А вот риск при каждом переходе реальный: новый корм это всегда проверка пищеварения на прочность. Работает: не трогайте. Исключение одно, возрастные переходы из предыдущего раздела.

Схема перехода: 7-10 дней

Классическая схема выглядит так. Проценты отмеряют от суточной порции, взвешивая, а не на глаз.

Собаке с чувствительным пищеварением схему растягивают до двух недель: на следующий шаг переходят только при нормальном стуле. Голодные дни перед сменой корма не нужны, миска с водой стоит в свободном доступе всегда.

Суточную норму нового корма смотрите на его упаковке, а не переносите со старой: калорийность кормов различается, и «та же чашка» легко превращается в перекорм.

Порцию отмеряют по весу, а не на глаз

Что считать нормой, а что сигналом

Норма в первые день-два: чуть более мягкий стул, повышенный интерес к миске или лёгкая настороженность к новым гранулам. Всё это проходит само.

Сигналы остановиться: рвота, понос дольше суток, кровь в стуле, полный отказ от еды, вялость. В этом случае вернитесь на предыдущую пропорцию или на старый корм и позвоните врачу. Дотерпеть до конца схемы любой ценой не цель.

Типичные ошибки

Смена «с завтрашнего дня». Самая частая и самая дорогая: именно после неё собаки чаще всего встречают хозяина лужей у двери.

Всё новое сразу. Новый корм, плюс новые лакомства, плюс добавки. Если что-то пойдёт не так, вы не поймёте, что именно виновато. Одно новшество за раз.

Переход в стрессовый период. Переезд, появление ребёнка, жара, разлука с хозяином: отложите смену корма на пару недель, пока жизнь не вернётся в колею.

Лакомства без учёта. По рекомендации WSAVA, Всемирной ассоциации ветеринарии мелких домашних животных, лакомства должны давать не больше 10% суточных калорий. Всё, что сверху, разбалансирует даже идеальный рацион и сводит на нет эффект от смены корма.

Оценка через три дня. Пищеварение стабилизируется за пару недель, первые изменения шерсти видны через месяц-полтора, а полный эффект по шерсти и коже занимает до двух-трёх месяцев: таков цикл роста волоса. Судить о корме раньше просто не по чему.

Чек-лист перед переходом

Есть объективный повод: возраст, назначение врача, вес, доступность корма. Новый корм полнорационный и подобран под возраст и размер собаки. Переход расписан на 7-10 дней по таблице, для чувствительных дольше. Одно новшество за раз, без новых лакомств и добавок в тот же период. Наблюдаете за стулом, аппетитом и энергией, а не за обещаниями на упаковке.

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Частые вопросы

Можно ли постоянно смешивать два корма?

Можно, если оба полнорационные, а калории посчитаны на сумму, а не на каждый по отдельности. Минус у схемы один: при проблемах с пищеварением или аллергии будет сложнее понять, какой из кормов виноват.

Нужны ли пробиотики при переходе?

Здоровой собаке при плавной схеме обычно нет. Если у собаки чувствительное пищеварение, спросите врача: он подскажет, нужна ли поддержка и какая именно.

Собака отказывается от нового корма. Что делать?

Вернитесь на шаг назад, к пропорции, которую собака ела спокойно, и двигайтесь медленнее. Не подогревайте интерес голодовкой: щенкам и мелким породам пропуски кормлений вредны. Если отказ полный и стойкий, возможно, корм просто не подходит, и это тоже результат.

Через сколько ждать эффект «лучше шерсть, больше энергии»?

Первые изменения не раньше, чем через месяц-полтора, полный эффект по шерсти ближе к двум-трём месяцам. Быстрых чудес от смены корма не бывает: обещания «результат за неделю» оставьте рекламе.

Источники:

• WSAVA Global Nutrition Guidelines (Всемирная ассоциация ветеринарии мелких домашних животных)

• FEDIAF Nutritional Guidelines (Европейская федерация индустрии кормов)

• 2021 AAHA Nutrition and Weight Management Guidelines (Американская ассоциация ветеринарных клиник)

Материал подготовлен при участии специалистов зоомагазина «Рыжик», Кишинёв.