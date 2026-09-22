Rotmar Strategies: Реальные остатки, верные решения — профессиональная инвентаризация без остановки бизнеса Ⓟ
Склад показывает одно, система — другое. Знакомая ситуация?
Товар числится в учёте, но его нет на полке. Или наоборот — лежит на складе, а в системе не отражён. Поставки срываются, продажи теряются, закупки планируются по неверным данным. И так — месяц за месяцем, пока расхождения не превращаются в реальные убытки.
Своими силами не получается
Когда инвентаризацию делают собственные сотрудники — работа останавливается, люди устают, результат вызывает сомнения. Это не их вина: пересчёт товара — отдельная профессия со своими инструментами и стандартами.
Как это делает Rotmar Strategies
Мы приезжаем со своей командой и собственным оборудованием для сканирования. Вы не останавливаете работу и не отвлекаете персонал — инвентаризация проходит в удобное для вас время.
Команда подбирается под объём и специфику каждого клиента. Пересчитываем остатки, фиксируем расхождения, маркируем и упорядочиваем товар.
Большое поступление товара? Возьмём на себя приёмку, проверку и маркировку — быстро и без ошибок.
Весь процесс можно отслеживать онлайн в режиме реального времени. По завершении — данные сразу, полный отчёт с расхождениями в течение 24 часов. Точность 99%.
Rotmar Strategies — инвентаризация в Молдове:
- Инвентаризация для компаний из розничной торговли, производства, дистрибуции и HoReCa — Кишинёв и вся Молдова
- Приёмка и маркировка товара
- Онлайн-мониторинг в реальном времени
- Отчёт факт-учёт за 24 часа
- Собственная команда, оборудование и программное обеспечение Rotmar Strategies
📞 +373 (61) 007711