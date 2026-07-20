Роман Штирбу: Как принимаются решения, которые меняют компанию Ⓟ

Как превратить идею в успешный продукт? В подкасте Rethink IT, организованном Moldova Innovation Technology Park, Роман Штирбу рассказывает о решениях, которые формировали Simpals на протяжении более 20 лет.

За каждым успешным продуктом стоят десятки решений, которые остаются незаметными для пользователей. Одни связаны с инвестициями в новые проекты, другие — с отказом от идей, в которые уже были вложены время и ресурсы. По словам CEO Simpals Романа Штирбу, именно способность принимать такие решения помогает компании постоянно развиваться.

Simpals — это не компания одного продукта

Хотя Simpals известна благодаря таким платформам, как 999.md, Point.md, Știri.md и Sporter, компания работает иначе, чем большинство IT-компаний.

Роман Штирбу называет Simpals «конгломератом стартапов», где команды постоянно тестируют новые идеи. Одни из них превращаются в полноценные продукты, другие закрываются ещё до выхода на рынок.

По его словам, успех заключается не в том, что каждая идея оказывается удачной, а в способности быстро определить, какие проекты действительно стоит развивать.

Команда важнее идеи

Ещё одной темой подкаста стал подход компании к формированию команд.

Роман Штирбу отмечает, что инвесторы в первую очередь оценивают людей, которые стоят за проектом, и их способность адаптироваться к изменениям рынка. Идею можно изменить или полностью переосмыслить, но сильная команда, которая умеет быстро учиться и принимать новые вызовы, остаётся главным преимуществом любой компании.

Решения принимаются на основе проверки, а не интуиции

За последние годы подход Simpals к созданию новых продуктов существенно изменился.

Если раньше многие проекты запускались сразу, чтобы проверить их непосредственно на рынке, то сегодня всё начинается с проверки самой идеи. Команда сначала пытается понять, существует ли реальная проблема, кому нужна предлагаемая технология и сможет ли продукт быть востребованным.

Такой подход позволяет сократить инвестиции в проекты без перспектив и сосредоточить ресурсы на действительно сильных идеях.

Искусственный интеллект меняет подход к работе

В подкасте Роман Штирбу также рассказал о влиянии искусственного интеллекта на IT-индустрию.

Simpals использует технологии искусственного интеллекта уже не первый год. Однако, по его мнению, стремительное развитие ИИ несёт не только новые возможности, но и определённые риски. Один из них заключается в том, что современные системы всё чаще подтверждают мнение пользователя вместо того, чтобы побуждать его к критическому мышлению.

В то же время Штирбу уверен, что искусственный интеллект и автоматизация кардинально изменят рынок труда и создадут больше возможностей для деятельности, где ключевую роль будут играть творчество и нестандартное мышление.

Управление начинается с организации

Ещё одним важным принципом управления Роман Штирбу считает грамотное планирование времени.

По его мнению, без культуры тайм-менеджмента и эффективного использования календаря невозможно построить компанию, способную стабильно развиваться. Настоящий менеджмент начинается не со стратегических решений, а с дисциплины в ежедневной работе.

Полную версию подкаста Rethink IT, подготовленного Moldova Innovation Technology Park, можно посмотреть ниже. В интервью Роман Штирбу рассказывает о продуктах Simpals, принципах принятия решений и своём взгляде на будущее IT-индустрии.