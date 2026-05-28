Исследования показывают: дети, которые регулярно проводят время на улице в движении, лучше спят, реже болеют и легче адаптируются к новым навыкам - будь то чтение, цифры или иностранный язык. Солнце, воздух и движение - лучшая инвестиция в развитие.

Небольшой бонус для внимательных родителей: в конце статьи вас ждёт промокод на скидку 150 лей для покупок в Robertino. Сохраните статью, чтобы не потерять.

В Кишинёве для этого есть всё: парки, дворы, широкие аллеи в Буйкане и Рышкановке. Недостаёт только одного - правильного инструмента для каждого этапа.

Именно поэтому родители всё чаще выбирают летние товары, которые помогают ребёнку больше двигаться и проводить время активно: беговелы, велосипеды, самокаты, ролики, электромобили и спортивные игровые наборы. Это не просто игрушки - это развитие координации, уверенности и самостоятельности через игру.

В Robertino.md собрана одна из самых больших коллекций детских товаров для активного отдыха в Молдове - от первых трёхколёсных велосипедов до полноценных прогулочных решений для детей разного возраста.

Посмотреть весь каталог летних товаров можно здесь: Каталог летних товаров Robertino

1. Первые шаги на улице: Толокар для самых маленьких

Если ребёнок только начал ходить или ходит ещё неуверенно - толокар станет его лучшим другом на улице. Ребёнок сам толкает его ножками, учится держать равновесие и ориентироваться в пространстве. Это происходит незаметно, но именно так формируются мышцы ног и чувство тела.

На практике: попробуйте выходить на аллею парка Валя Морилор в утренние часы - ещё не жарко, асфальт ровный, ребёнок в восторге. Двадцать минут на толокаре - и вы увидите, что значит устать.

Толокар подходит с 10 месяцев до 3 лет. Если ребёнок уже уверенно ходит - переходите на беговел.

Смотреть толокары → Каталог Robertino

2. Беговел: лучшая подготовка к велосипеду

Беговел - это свобода. Никаких педалей, никакого принуждения крутить ногами. Ребёнок просто садится, отталкивается и едет. И в этой безыскусности - весь секрет. Тело само понимает, как держать баланс. Поэтому дети с беговелом пересаживаются на двухколёсный велосипед заметно быстрее и с меньшим числом велосипедных травм.

Кроме равновесия, беговел развивает координацию движений и усиливает мышцы ног. Для детей, которые много сидят в машине, проводят время в помещениях или за экранами - беговел на свежем воздухе является одним из лучших способов разгрузить накопленную энергию.

Важная деталь: правильная посадка на беговеле означает: ноги слегка согнуты в коленях, пятки полностью достают до земли. Руль - на уровне груди, не выше.

Подходит с 1,5 лет. Легкие модели до 3,5 кг - ребёнок носит сам.

Смотреть беговелы → Каталог Robertino

3. Прогулка с педалями: трёхколёсный велосипед для семейных выходов

Трёхколёсный велосипед - он же «трёхколёска», он же «детский велик с ручкой» - это инструмент одновременно для ребёнка и для родителя. Ребёнок педалит и учится крутить ногами. Родитель идёт рядом, удерживая ручку, и наслаждается утренним выходом.

Лето в Кишинёве длинное, тёплое и солнечное. Козырько от солнца на моделях с пологом - это не люкс, а настоящая необходимость. Модели с регулируемым рулём и сиденьем растут вместе с ребёнком - хорошая инвестиция.

Отлично подходит для детей от 1 года до 4 лет. Для детей старше - переходите на велосипед.

Смотреть модели → Трёхколёсные велосипеды Robertino

4. Настоящая свобода: первый двухколёсный велосипед

Момент, когда ребёнок впервые самостоятельно едет на велосипеде, запоминается надолго. Для этого момента важно всё: подходящий размер, лёгкий вес, удобные тормоза. И конечно - никакого давления, только поддержка рядом.

Для парков Кишинёва с асфальтовыми дорожками выбирайте модели с резиновыми покрытиями и надёжным тормозом. Дополнительные колёса на первое время и шлем - обязательно.

Подходит для детей от 3–4 лет. Главное - выбирать по росту, не по возрасту.

Смотреть модели → Велосипеды для детей Robertino

5. Самокат, кикборд или скутер: активность, которая не надоедает

Спросите любого ребёнка, что он хочет на улице, и он ответит: кататься. Самокат - единственный инструмент, который одинаково нравится и двухлетнему, и шестилетнему.

Самокатик для малышей - трёхколёсный, широкая платформа, низкий центр тяжести. Кикборд - два колеса, максимальная скорость и манёвренность - для детей постарше. Скутер - это то же самое, просто другое слово.

Самокат - это ещё и социальное: дети во дворе видят друг друга с самокатами и начинают организовывать собственные гонки и маршруты. Это развивает не только тело, но и самостоятельность.

Самокатик - с 2 лет. Кикборд - с 4–5 лет.

Смотреть модели → Самокаты Robertino

6. Электромашинка, электромобиль, электрокар: когда ребёнок хочет водить

Есть активности, которые не про физическую нагрузку. Электромобиль - про опыт. Про радость быть за рулём, слышать звук, чувствовать скорость. Это развивает пространственное мышление и реакцию.

Называют по-разному: электромашинка, электромобиль, машинка на аккумуляторе, электрокар - всё это одно и то же. И счастье на лице - однаковое в любом из названий.

Идеально для двора, широкой аллеи или открытой площадки. Модели с пультом для родителя - если ребёнок ещё мал. С возрастом можно постепенно переходить на самостоятельное управление.

Подходит с 3 лет. С пультом - можно раньше.

Смотреть модели → Электромобили Robertino

7. Ходунки для детей: первые шаги с уверенностью

Ходунки для детей: первые шаги с уверенностью

Первые шаги ребёнка - важный этап развития, и детские ходунки помогают малышу изучать мир активнее и безопаснее. Они развивают координацию движений, укрепляют мышцы ног и дарят ребёнку больше свободы для исследования дома.

Современные ходунки для малышей - это не только поддержка при ходьбе, но и настоящий игровой центр. Музыкальные панели, игрушки, световые элементы и развивающие детали помогают удерживать внимание ребёнка и делают процесс ещё интереснее.

При выборе важно обращать внимание на устойчивость конструкции, наличие мягкого сиденья, регулировку по высоте и защиту от переворачивания. Для небольших квартир отлично подходят складные модели, которые удобно хранить.

В каталоге Robertino вы найдёте:

детские ходунки для мальчиков и девочек;

музыкальные ходунки с игровыми панелями;

складные модели для дома;

безопасные ходунки с регулировкой высоты;

товары для первых шагов малыша.

Смотреть модели → Ходунки Robertino

8. Уличные игрушки для детей: активное лето каждый день

Лето - идеальное время для игр на свежем воздухе. Уличные игрушки помогают детям больше двигаться, развивать фантазию, координацию и просто весело проводить время во дворе, на даче или в парке. Горки, игровые палатки, детские домики и игровые комплексы превращают обычную прогулку в настоящее приключение.

Детские палатки отлично подходят для сюжетных игр, отдыха в тени и создания собственного маленького пространства для ребёнка. Горки помогают развивать активность, ловкость и уверенность в движениях. А игровые комплексы и уличные игрушки делают летние дни более насыщенными и интересными.

При выборе важно обращать внимание на прочность конструкции, безопасность материалов, устойчивость и соответствие возрасту ребёнка. Для малышей лучше подходят компактные пластиковые горки и небольшие палатки, а для детей постарше - игровые центры и большие уличные комплексы.

В каталоге Robertino вы найдёте:

Смотреть модели → уличные игрушки Robertino

Один совет, без которого нельзя

Любая активность на улице начинается с защитного снаряжения. Шлем - всегда, независимо от возраста и транспорта. Наколенники и локти - для роликов и самоката старше. Ребёнок, который видит одинаково защищённых ребят вокруг, сам просит шлем.

Защитное снаряжение → Аксессуары безопасности Robertino

Где посмотреть всё в живую

Всё, что есть в этом гайде, есть в магазинах Robertino - в живую, без желания листать часами страницы. Можно прийти самому, посадить ребёнка на беговел, почувствовать вес самоката - и тогда уже решать.

Кишинёв: ул. Аврам Янку 32

Бельцы: ул. Болгарская 70

Не хочется ехать? Закажите на сайте - бесплатная доставка по Кишинёву без условий. По всей Молдове - бесплатно при заказе от 2000 лей.

Перейти в каталог «Спорт и отдых»

Напоследок

Лето в Молдове длинное, тёплое и светлое. Дни, когда ребёнок возвращается с улицы счастливым, уставшим и голодным, - одни из лучших дней родителя.

Не нужно сразу покупать всё. Начните с одного - того, что подходит сейчас, на этот возраст. Ребёнок вырастет - и вместе с ним вырастет ваш список.



🎉 А вот и обещанный бонус для тех, кто дочитал до конца!

Используйте промокод TNP150 и получите скидку 150 лей на покупки в Robertino.

Пусть это лето будет наполнено движением, улыбками и яркими моментами вместе с детьми ❤️