theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Business News logoBusiness News
12 Сентября 2026, 15:00
2 517
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Rebalance: Как правильно восстановиться после забега Ⓟ

12–13 сентября Кишинёв вновь будет жить в ритме марафона, а Rebalance поможет участникам правильно восстановиться после нагрузки.

Тысячи бегунов соберутся в центре столицы, чтобы принять участие в одном из главных спортивных событий года — maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026. А чтобы восстановление после финиша прошло правильно, Центр медицинской реабилитации Rebalance будет работать в зоне отдыха, где участники смогут воспользоваться профессиональными методами восстановления после физической нагрузки.

Rebalance: Как правильно восстановиться после забега

Что ждет участников в зоне Rebalance?

  • Спортивный массаж для расслабления мышц после нагрузки.
  • Стретчинг под руководством специалистов для улучшения подвижности и профилактики травм.
  • Индивидуальные консультации и рекомендации по восстановлению.
  • Долгосрочные программы восстановления для тех, кто хочет улучшить свои спортивные результаты.

Rebalance: Как правильно восстановиться после забега

Независимо от выбранной дистанции, после финиша организму необходимо восстановление. В зоне Rebalance участники смогут получить профессиональную помощь, чтобы уменьшить дискомфорт после нагрузки и быстрее вернуться к привычному ритму.

Rebalance: Как правильно восстановиться после забега

12–13 сентября maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 вновь соберет тысячи бегунов в центре Кишинёва, а команда Rebalance поможет участникам правильно восстановиться после забега.

Rebalance: Как правильно восстановиться после забега

Подготовься к забегу, преодолей дистанцию и после финиша дай организму возможность правильно восстановиться.

Источник
Business News logoBusiness News
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте