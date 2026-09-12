Rebalance: Как правильно восстановиться после забега Ⓟ

12–13 сентября Кишинёв вновь будет жить в ритме марафона, а Rebalance поможет участникам правильно восстановиться после нагрузки.

Тысячи бегунов соберутся в центре столицы, чтобы принять участие в одном из главных спортивных событий года — maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026. А чтобы восстановление после финиша прошло правильно, Центр медицинской реабилитации Rebalance будет работать в зоне отдыха, где участники смогут воспользоваться профессиональными методами восстановления после физической нагрузки.

Что ждет участников в зоне Rebalance?

Спортивный массаж для расслабления мышц после нагрузки.

Стретчинг под руководством специалистов для улучшения подвижности и профилактики травм.

Индивидуальные консультации и рекомендации по восстановлению.

Долгосрочные программы восстановления для тех, кто хочет улучшить свои спортивные результаты.

Независимо от выбранной дистанции, после финиша организму необходимо восстановление. В зоне Rebalance участники смогут получить профессиональную помощь, чтобы уменьшить дискомфорт после нагрузки и быстрее вернуться к привычному ритму.

12–13 сентября maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 вновь соберет тысячи бегунов в центре Кишинёва, а команда Rebalance поможет участникам правильно восстановиться после забега.

Подготовься к забегу, преодолей дистанцию и после финиша дай организму возможность правильно восстановиться.