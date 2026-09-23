Realitatea Film начал съемки молдавско-польской копродукции «Дочь винодела» Ⓟ

В Молдове и Польше этой осенью начались съемки художественного фильма «Дочь винодела» — молдавско-польской копродукции, которую создает Realitatea Film совместно с польскими партнерами.

Проект получил финансирование Национального центра кинематографии Молдовы. Режиссер картины — польский кинематографист Михал Щесьняк, сценарий написал Михай Мэнеску, оператор — Игорь Влас. В международный актерский состав вошли Анна Думитрашку, Валериу Андриуца, Рафал Мачковяк, Марта Ожыньска, Константин Ипати, Игорь Кистол, Андрей Порубин, Анджела Чобану, Виктория Рэйляну, Сильвиу Боинчану, Диана Декусаря и Михай Зубку.

Фильм рассказывает историю Катинки — женщины, которая профессионально устроилась в Западной Европе, но возвращается в Молдову после неожиданной смерти отца. Дома она узнает, что семейному винограднику угрожает коррупционная схема, в которой переплетаются внешние интересы и местные связи.

Героине предстоит выбрать между комфортной жизнью за границей и борьбой за наследство семьи и родную общину. Через историю семьи виноделов создатели фильма хотят показать современную Молдову, жизнь села, традиции виноделия, связь человека с землей и осеннюю атмосферу молдавских виноградников.