Radacini Wines — первая в Молдове винодельня с защищённым наименованием происхождением Ⓟ

Первыми винами новой категории стали Sauvignon Blanc и Chardonnay DOP Dealul Craveț из коллекции Aparte.

Для молдавского виноделия это важный шаг: DOP подтверждает связь вина с конкретным местом его происхождения и выводит на первый план не только сорт винограда и стиль вина, но и территорию, которая формирует его характер. Такой подход лежит в основе культуры происхождения в современном европейском виноделии.

Официальная презентация состоялась 10 сентября непосредственно на виноградниках Dealul Craveț в с. Будэй, Теленештского района — небольшой виноградарской микрозоне площадью всего 49,49 га. Sauvignon Blanc и Chardonnay по-разному раскрывают характер одного терруара: Sauvignon Blanc — через свежесть и выразительную ароматику, Chardonnay — через баланс и элегантность.

RADACINI выпуск первых вин с DOP в Молдове — это гораздо больше, чем новинка в портфеле. Это важный шаг в развитии молдавского виноделия и более чёткой связи вина с местом его происхождения. Через DOP Dealul Craveț мы хотим раскрыть потенциал конкретного терруара и сделать его узнаваемым как среди профессионалов, так и среди потребителей», — отметил Василе Лука, генеральный директор RADACINI Wines.



Sauvignon Blanc и Chardonnay вошли в новую коллекцию APARTÉ, созданную RADACINI эксклюзивно для HoReCa. Коллекцию дополняют Ancellotta и Bastardo Magaraciski — два менее распространённых сорта с ярко выраженным характером. Оба вина были удостоены золотых медалей Berliner Wine Trophy 2026.

APARTÉ объединяет четыре вина с разной индивидуальностью, предлагая ресторанам позиции, которые выделяются своим происхождением, характером, историей и гастрономическим потенциалом.

https://radacini.md/vinuri/aparte

О RADACINI Wines

Основанная в 2011 году, RADACINI Wines является одним из ведущих производителей вина в Республике Молдова, объединяя в своём портфеле широкий выбор тихих и игристых вин и последовательно укрепляя свои позиции как на внутреннем, так и на международных рынках.

Компания управляет более чем 800 га виноградников в трёх ключевых винодельческих регионах Молдовы — Codru, Ștefan Vodă и Valul lui Traian. Производственные мощности RADACINI превышают 7,5 млн бутылок в год, что делает компанию одним из значимых игроков винодельческой отрасли страны.

Сегодня вина RADACINI экспортируются более чем на 35 международных рынков и отмечены свыше 200 наградами престижных международных винных конкурсов, подтверждая конкурентоспособность молдавских вин на мировой арене.



Среди наиболее значимых международных достижений портфеля RADACINI — титул "Best Cabernet in the World", присуждённый MÉTIER Brut Natur 100% Cabernet Sauvignon на Concours International des Cabernets; титул "Best of Show Sparkling Moldova", полученный игристым MÉTIER Brut на Mundus Vini; а также включение RADACINI Viorica Brut в "Top 10 Best Sparkling Wines in the World" на Effervescents du Monde 2025.