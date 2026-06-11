QGroup: Как сохранить свежесть урожая: технология, позволяющая продавать фрукты круглый год Ⓟ

Яблоко, которое вы покупали в феврале, могло быть собрано еще в августе — и при этом остаётся твёрдым, сочным, с сохраненным вкусом. Это не химия и не воск. Это контролируемая атмосфера — технология, которая изменила всю логику агробизнеса.

Для производителей и дистрибьюторов фруктов хранение — это напрямую вопрос денег. Урожай собирают раз в год, а рынок работает каждый день. Продать всё сразу — значит обвалить цену. Хранить в обычном холодильнике — значит терять качество уже через два-три месяца. Именно здесь возникает разрыв между теми, кто работает по старой схеме, и теми, кто хранит урожай с помощью новой технологии.

Почему холодильник не спасает урожай надолго

Фрукт после сбора продолжает жить: поглощает кислород, выделяет углекислый газ и этилен — газ, который ускоряет созревание и старение. Снижение температуры замедляет этот процесс, но не останавливает. При стандартном холодном хранении яблоки и груши сохраняют качество три-четыре месяца, после чего начинаются необратимые потери. Решение — не более глубокое охлаждение, а управление составом воздуха внутри камеры.

Как это работает

Принцип прост: чем меньше кислорода в среде, тем медленнее дышит плод. В камере контролируемой атмосферы (КА) содержание O₂ снижается с обычных 21% до 1–3%. В режиме ULO (Ultra Low Oxygen) — до 1% и ниже, что даёт дополнительное снижение интенсивности дыхания ещё на 30%. Именно это позволяет хранить яблоки, груши и другие фрукты 6–12 месяцев без значимой потери качества — в три раза дольше, чем при традиционном холодном хранении.

Система работает автоматически и поддерживает заданные параметры без участия оператора.

Для хранения продукции более 6 месяцев наряду с технологией контролируемой атмосферы часто используется обработка плодов парафином, создающая дополнительный барьер для испарения влаги и замедляющая процессы старения. Это позволяет максимально сохранить внешний вид, массу и потребительские свойства фруктов в течение длительного периода хранения.

DCA: следующий уровень точности

Технология динамической контролируемой атмосферы (DCA) идёт дальше фиксированных параметров: система в реальном времени «считывает» состояние каждой партии и подстраивает атмосферу под её фактические потребности. Результат — сохранение твёрдости, кислотности и цвета на уровне, недостижимом при стандартных режимах.

Isolcell: технология контролируемой атмосферы для хранения фруктов

Isolcell — итальянская компания, которая занимается технологиями контролируемой атмосферы с 1958 года. Более 33 международных патентов, присутствие в свыше 50 странах, более 10 000 объектов по всему миру. Компания производит полный комплекс оборудования и реализует проекты под ключ — от проектирования и герметизации камеры до запуска и технического сопровождения. Isolcell является эксклюзивным мировым партнером по распространению технологии DCA.

Официальным представителем Isolcell в Молдове является компания QGROUP Technologies, которая сопровождает проекты от технического аудита и подбора конфигурации до запуска и обслуживания оборудования.

Что получает бизнес

Переход на контролируемую атмосферу меняет экономику всей цепочки: срок реализации увеличивается в два-три раза, потери от гнили и физиопатий сокращаются, производитель перестаёт зависеть от сезонного провала цен. Дополнительный эффект — значительное снижение или полный отказ от химических средств послеуборочной обработки.

Контролируемая атмосфера — это системное решение, а не отдельный прибор. Его эффективность зависит от грамотного проектирования под конкретный объект, культуру и режим поставок. Правильный момент разобраться с технологиями хранения — до первых потерь, а не после.

FAQ

Подходит ли контролируемая атмосфера для небольших хранилищ, или это только для крупных агрохолдингов?

Технология масштабируется под любой объём. Оборудование доступно как для небольших фермерских объектов, так и для промышленных комплексов. Ключевой вопрос — правильный подбор конфигурации под конкретную культуру и объём хранения, что и определяет окупаемость инвестиции.

Чем DCA отличается от обычной контролируемой атмосферы и нужна ли она всем?

Обычная контролируемая атмосфера работает по заранее заданным параметрам. DCA делает хранение точнее: система отслеживает состояние партии в реальном времени и автоматически подстраивает уровень кислорода. Это помогает дольше сохранять твёрдость, вкус и внешний вид фруктов, особенно у чувствительных сортов и при длительном хранении.

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