QGroup: Как бизнесу удержать клиентов с помощью LED-экранов Ⓟ

Визуальное оформление пространства напрямую влияет на то, как клиенты воспринимают компанию.

Современные LED-экраны помогают бизнесу привлекать внимание, усиливать коммуникацию и создавать запоминающийся клиентский опыт.

В чём задача

Сегодня клиенту недостаточно просто получить услугу или купить товар. Важно, насколько удобно, современно и убедительно выглядит пространство, в котором он взаимодействует с брендом.

Статичные вывески и стандартное оформление быстро перестают привлекать внимание. Информация теряется среди других визуальных сообщений, а пространство не помогает бизнесу выделиться и поддерживать интерес клиентов.

Решение

LED-экраны превращают пространство в активный инструмент коммуникации. На них можно показывать рекламные материалы, предложения, навигацию, презентации, трансляции и другой контент, который помогает бизнесу взаимодействовать с аудиторией в нужный момент.

Яркое динамичное изображение привлекает внимание, делает информацию заметнее и помогает создать современную атмосферу. Контент можно регулярно менять и адаптировать под текущие задачи, акции, события или разные группы клиентов.

Почему именно LED-экраны

LED-экраны подходят для помещений и открытых пространств, сохраняют яркость при разном освещении и хорошо воспринимаются с различных расстояний.

Размер, формат и шаг пикселя подбираются под конкретный объект и сценарий использования. Это позволяет интегрировать экран в интерьер, фасад, торговую зону, зал или общественное пространство.

Так LED-экран становится полноценным каналом работы с клиентами. Он помогает:

привлекать внимание к продуктам и предложениям;

быстрее доносить важную информацию;

усиливать визуальный образ компании;

создавать современное и запоминающееся пространство;

поддерживать интерес клиентов и повышать вероятность их возвращения.

Опыт бизнес-центра Digital Park

Digital Park — многофункциональный офисно-конференционный комплекс в Кишинёве. На площадке регулярно проходят корпоративные события, тренинги и встречи высокого уровня.

Чтобы сохранить высокий уровень сервиса и удерживать клиентов, комплекс решил модернизировать конференц-залы. Задача заключалась в том, чтобы улучшить качество изображения, упростить подключение и сделать пространство удобнее для проведения мероприятий.

Компания QGROUP установила два профессиональных LED-экрана Hikvision: 15 м² с шагом пикселя 2,5 мм и 10 м² с шагом пикселя 1,86 мм. Экраны обеспечивают высокую яркость, чёткость изображения и точную цветопередачу.

Конструкции разработали индивидуально под особенности помещений. В результате Digital Park получил современное и удобное пространство, которое повышает качество мероприятий.

Где LED-экраны напрямую влияют на выбор клиента

LED-экраны особенно актуальны для торговых центров, магазинов, шоурумов, ресторанов, гостиниц, технопарков, бизнес-центров, коворкингов, event-комплексов, медицинских и образовательных учреждений, автосалонов, спортивных объектов и других пространств с высоким потоком посетителей.

Чем выше поток мероприятий и посетителей, тем сильнее качество пространства влияет на впечатление клиента, его решение вернуться и снова выбрать площадку.

Итог

Качество технического оснащения конференц-залов напрямую влияет на статус площадки и решение арендаторов работать с ней. LED-экраны закрывают эту задачу системно, начиная с яркости и цветопередачи и заканчивая удобством подключения для пользователя.

QGROUP занимается оснащением экранами любого типа и масштаба — от LED-панелей в конференц-залах до крупноформатных экранов для любых других объектов. В работу входят подбор оборудования, системы подключения и разработка конструкций под конкретное пространство, установка и подключение.

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5 вопросов, которые важно задать подрядчику перед заказом LED-экрана

1. Как понять, какой экран подойдет именно для моего помещения?

Не нужно разбираться в технических характеристиках самостоятельно. Достаточно рассказать, где будет установлен экран, для каких задач он нужен и с какого расстояния его будут смотреть. На основе этого подбираются оптимальный размер, разрешение и другие параметры.

2. Почему LED-экраны стоят по-разному, даже если выглядят одинаково?

Стоимость зависит не только от размера. На цену влияют качество компонентов, шаг пикселя, яркость, надежность конструкции, система управления, сложность монтажа и срок службы оборудования. Поэтому сравнивать экраны только по цене некорректно.

3. Сложно ли пользоваться LED-экраном после установки?

Нет. Современные системы позволяют быстро выводить презентации, видео и другой контент с компьютера или других устройств. При правильной настройке пользоваться экраном так же просто, как обычным монитором.

4. Что делать, если помещение нестандартное?

Это распространенная ситуация. Профессиональные LED-экраны могут изготавливаться практически под любой размер, а конструкция разрабатывается индивидуально под особенности помещения.

5. Будет ли изображение хорошо видно при любом освещении?

Да, но экран нужно подбирать с учетом места установки. Для помещения, витрины и улицы требуются разные параметры яркости. Перед подбором решения важно оценить освещение на объекте и расстояние, с которого будут смотреть экран.