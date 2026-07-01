QGroup: Как автовесовой комплекс останавливает скрытые потери на агропредприятии и в логистике Ⓟ

На агропредприятии или на логистическом терминале через весовую ежедневно проходят десятки грузовиков. Казалось бы, процедура отработана: заехал, взвесился, получил бумагу.

Но именно здесь — в рутине ручного учёта — скрываются потери, которые накапливаются незаметно.

Где конкретно возникают риски

Ручная схема уязвима сразу в нескольких точках. Весовщик вводит данные в журнал вручную — это открывает возможность сговора или корректировки задним числом. Если вес фиксируется нажатием кнопки, её можно нажать в нужный момент, когда часть груза уже выгружена. Без контроля постановки транспортного средства (далее ТС) автомобиль может заехать на платформу частично — и показания будут занижены. Без фото- и видеофиксации при спорной ситуации разобраться невозможно: что было в кузове, как стоял автомобиль, в какое время произошло взвешивание — всё остаётся на словах.

В бухгалтерию данные переносятся вручную — с бумаги или из таблицы. Актуальной картины в реальном времени нет. Руководитель узнаёт о расхождениях при сверке, когда менять что-либо уже поздно.

Как работает автоматизированный комплекс

Решение на базе модуля Libra 4.0 в связке с платформой Trassir и сервером NeuroStation выстраивает замкнутый цикл без участия оператора в критичных точках.

Камеры автоматически распознают номер въезжающего ТС. ИК-барьеры фиксируют факт заезда и проверяют правильность постановки на платформу — вес не будет зафиксирован, если автомобиль встал некорректно. Светофоры управляются системой, а не оператором. Вес снимается автоматически в момент стабилизации показаний — без возможности ручной корректировки. Весь процесс фиксируется видеокамерами с временно́й меткой.

При любом нарушении — выезде без ТТН, съезде на красный свет, аномальных показаниях весов — система мгновенно отправляет уведомление в Telegram с номером ТС и временем события. Данные автоматически передаются в учётную систему предприятия, включая 1С, без ручного переноса. Отчёты формируются по любому периоду и выгружаются в XLS.

Кому это актуально и что меняется

Решение востребовано на агропредприятиях и зерновых терминалах, в карьерах, на строительных площадках и в логистических центрах — везде, где учёт веса напрямую влияет на финансовый результат. При наличии нескольких весовых площадок система позволяет контролировать все объекты удалённо из единого интерфейса.

После внедрения каждое взвешивание задокументировано: номер ТС, брутто и нетто, скриншоты с камер, журнал событий. Подделать данные или выехать незамеченным невозможно. Пропускная способность весовой растёт за счёт автоматического управления трафиком. Бухгалтерия работает с актуальными данными в реальном времени.

Системный подход

Камера без интеграции с весами — только видеозапись. Весы без контроля постановки ТС — риск искаженных данных. Журнал без автопередачи в учетную систему — тот же ручной труд, только с экраном.

Закрыть задачу полностью можно только комплексно. Именно такой подход реализует компания QGROUP — как интегратор автоматизированных весовых комплексов на базе Libra 4.0. Система проектируется под конкретный объект с учётом существующей инфраструктуры и бизнес-процессов предприятия.

Если весовая на вашем объекте работает по старой схеме — запишитесь на бесплатный аудит от QGROUP по номеру 079 885 000.

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