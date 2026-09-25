Производители: Акциз на безалкогольные напитки принесёт бюджету меньше, чем обещает Ⓟ

Ассоциация производителей воды и безалкогольных напитков Молдовы обратилась к Парламенту с просьбой отозвать акциз, предложенный на 2027 год для газированных напитков с сахаром или подсластителями и для энергетических напитков.

Позиция направлена парламентским комиссиям, которые рассматривают законопроект № 326 об упрощении налогового и таможенного законодательства.

Главный аргумент ассоциации: если государство хочет сократить потребление сахара, налог должен зависеть от содержания сахара, а не от категории продукта. В нынешнем виде акциз распространяется и на напитки без сахара, тогда как соки, сиропы, сладости или лимонады, приготовленные в кафе, остаются вне его действия. Потребление безалкогольных напитков в Молдове оценивается примерно в 49 литров на душу населения в год, что ниже среднего европейского уровня в 65 литров.

Что показывают цифры

Независимая оценка, заказанная отраслью, прогнозирует рост средней цены за литр облагаемых напитков на 15,5%, из которых 13,3 процентного пункта приходится на акциз. Если покупатели будут воспринимать депозит в размере 2 леев за упаковку как дополнительные расходы, сумма на кассе может вырасти на 32–34%. Продажи сократятся примерно на 14,8%, а в самом жёстком сценарии — до 31%.

Из 189,7 млн леев ожидаемых валовых поступлений, с учётом потерь по акцизу, НДС и другим налогам, бюджет получит чистыми около 113,3 млн, без учёта затрат на администрирование налога. Исследование также прогнозирует потерю около 300 рабочих мест, две трети из которых — в магазинах, у поставщиков и других партнёров производителей.

Две реформы в одном и том же году

Акциз вступит в силу одновременно с Системой депозита для упаковки, запуск которой запланирован на январь 2027 года. Отрасль поддерживает систему и уже инвестирует в упаковку, логистику и инфраструктуру сбора. Наложение двух мер сократит ресурсы, необходимые для того, чтобы депозитная система с самого начала работала правильно, предупреждает ассоциация.

Ассоциация также напоминает, что акциз не является требованием Европейского союза. Гармонизированная европейская система акцизов охватывает алкоголь, табак, энергетические продукты и электроэнергию, а налоги на безалкогольные напитки остаются решением каждого государства.

Отрасль предлагает вернуться к обсуждению возможного налога после запуска депозитной системы, на основе полной оценки воздействия и консультаций с производителями, торговыми сетями, сектором HoReCa, экспертами в области общественного здравоохранения и потребителями.