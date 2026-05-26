Profmet запускает мобильное B2B-приложение для быстрых заказов Ⓟ

Цифровизация всё активнее меняет подход компаний к закупкам и снабжению. Для бизнеса в сфере строительства, производства, торговли и промышленности, скорость и быстрый доступ к необходимой продукции стали важной частью ежедневной работы.

Следуя этим тенденциям, PROFMET запускает инновационное решение — мобильное приложение, разработанное специально для клиентов и партнёров компании. Новая платформа упрощает процесс оформления заказов, экономит время и обеспечивает быстрый доступ к необходимым товарам независимо от местоположения.

Уже более 20 лет PROFMET является одним из ведущих поставщиков крепёжных элементов, инструментов, технической химий и средств индивидуальной защиты для сфер торговли и промышленности. Запуск приложения стал частью стратегии компании по внедрению современных и эффективных решений для B2B-сегмента.

Приложение предназначено для предпринимателей, менеджеров по закупкам и компаний, которым важен быстрый и удобный процесс снабжения. Заказы можно оформлять прямо со смартфона в любое время, без лишних поездок и потери времени в пробках.

Через приложение PROFMET пользователи получают доступ к:

более чем 14 000 товаров;

оформлению заказов 24/7;

истории заказов;

отслеживанию статуса заказов в реальном времени;

информации об условиях сотрудничества;

быстрой поддержке;

доставке по всей Молдове менее чем за 24 часа.

Компания отмечает, что приложение было разработано исходя из реальных потребностей более 3000 B2B-клиентов, для которых операционная эффективность и скорость реакции становятся всё более важными.

Меньше потраченного времени, больше контроля над заказами и быстрый доступ к необходимой продукции — главные преимущества нового приложения PROFMET.

Больше информации:

Телефон: +(373) 78 155-155

Адрес: ул. Петрикань, 31, Кишинёв

