Profmet запускает мобильное B2B-приложение для быстрых заказов Ⓟ
Profmet запустил первое в Молдове мобильное приложение в сфере B2B-продаж, созданное для более быстрых заказов, упрощённого доступа к продукции и эффективного управления закупками B2B — прямо со смартфона.
Цифровизация всё активнее меняет подход компаний к закупкам и снабжению. Для бизнеса в сфере строительства, производства, торговли и промышленности, скорость и быстрый доступ к необходимой продукции стали важной частью ежедневной работы.
Следуя этим тенденциям, PROFMET запускает инновационное решение — мобильное приложение, разработанное специально для клиентов и партнёров компании. Новая платформа упрощает процесс оформления заказов, экономит время и обеспечивает быстрый доступ к необходимым товарам независимо от местоположения.
Уже более 20 лет PROFMET является одним из ведущих поставщиков крепёжных элементов, инструментов, технической химий и средств индивидуальной защиты для сфер торговли и промышленности. Запуск приложения стал частью стратегии компании по внедрению современных и эффективных решений для B2B-сегмента.
Приложение предназначено для предпринимателей, менеджеров по закупкам и компаний, которым важен быстрый и удобный процесс снабжения. Заказы можно оформлять прямо со смартфона в любое время, без лишних поездок и потери времени в пробках.
Через приложение PROFMET пользователи получают доступ к:
более чем 14 000 товаров;
оформлению заказов 24/7;
истории заказов;
отслеживанию статуса заказов в реальном времени;
информации об условиях сотрудничества;
быстрой поддержке;
доставке по всей Молдове менее чем за 24 часа.
Компания отмечает, что приложение было разработано исходя из реальных потребностей более 3000 B2B-клиентов, для которых операционная эффективность и скорость реакции становятся всё более важными.
Меньше потраченного времени, больше контроля над заказами и быстрый доступ к необходимой продукции — главные преимущества нового приложения PROFMET.
