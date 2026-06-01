Profilactix: Получи в подарок уничтожение клещей во дворе, акция для первых 100 записей Ⓟ

Хорошая новость: теперь можно избавиться от всех трёх вредителей за одну обработку.

Profilactix — компания, специализирующаяся на профессиональной борьбе с вредителями в Молдове, запускает сезонную акцию: запишись на обработку от мух и комаров и получи В ПОДАРОК уничтожение клещей. Акция действует для первых 100 заказов.

Почему это важнее, чем ты думаешь

Мухи это не просто неприятность, они переносят бактерии и загрязняют продукты питания. Комары могут вызывать аллергические реакции, особенно у детей. Клещи самая тихая опасность: невидимые в траве, их укус может передавать серьёзные заболевания, в том числе болезнь Лайма. Профессиональная обработка участка от клещей обычно оплачивается отдельно, теперь она включена без дополнительных затрат.

Почему стоит выбрать Profilactix

Команда Profilactix использует международно сертифицированные препараты, безопасные для взрослых, детей и домашних животных. Специалисты выезжают на место в течение 24 часов после заявки и предоставляют официальную гарантию на выполненные работы. Компания работает в Кишинёве и по всей Молдове, включая небольшие населённые пункты.

Как воспользоваться предложением

Позвоните по номеру +373 79 527 888 или оставьте заявку на profilactix.md, указав, что хотите записаться на обработку от мух и комаров.