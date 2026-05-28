Примэрия муниципия Кишинёв: Почему 29 мая весь город идёт в Зелёный театр Ⓟ
29 мая Зелёный театр примет официальное открытие летнего сезона, которое даст старт серии художественных программ, запланированных на весь летний период в одном из самых впечатляющих открытых культурных пространств столицы.
Для вас Примэрия муниципия Кишинёв подготовила один из крупнейших бесплатных фестивалей сезона — с живой музыкой, праздничной атмосферой и артистами, которые объединяют целые поколения.
На сцене выступят: Orchestra Fraților Advahov, Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Zdob și Zdub, Adrian Ursu, Brio Sonores, Geta Burlacu, Natalia Gordienko, Maria Iliuț и «Crenguță de Iederă», Veta Ghimpu-Munteanu, ансамбль «Plăieșii», ансамбль «Mărțișor», ансамбль «Romanița», ансамбль «Nufărul» и ансамбль «Izvoraș».
Вход свободный.
Начиная с этого года, на каждое мероприятие в Зелёном театре будут организованы специальные маршруты общественного транспорта из всех секторов Кишинёва, чтобы зрителям было проще добраться до культурных событий.
Для концерта 29 мая специальный транспорт начнёт курсировать с 17:00.
Из сектора Чеканы:
Маршрут начнётся с ул. Алеку Руссо и пройдёт через ул. Киев, Цирк, парк «Штефан чел Маре ши Сфынт» до ул. А. Матеевич (остановка USM).
Интервал движения автобусов — около 20 минут.
Из сектора Рышкановка:
Транспорт отправляется с ул. Студенцилор, с остановками на ул. Киев, у Цирка и в районе парка «Штефан чел Маре», далее — до ул. А. Матеевич (остановка USM).
Интервал движения — около 30 минут.
Из сектора Ботаника:
Автобусы будут отправляться с бул. Дечебал (район McDonald’s), с остановками у Unic и в парке «Штефан чел Маре», далее — к ул. М. Бэнулеску-Бодони.
Из сектора Буюканы:
Маршрут начнётся с ул. Алба Юлия, с остановками у Flacăra, Медицинского университета и парка «Штефан чел Маре», далее — к ул. А. Матеевич (остановка USM).
Также зрители смогут добраться до Зелёного театра на регулярных троллейбусных маршрутах:
- №12 из Чекан
- №10 из Рышкановки
- №4 из Ботаники
- №3 из Буюкан
Гостей также ждут гастрономические зоны с блюдами и напитками на любой вкус — атмосфера превратит Valea Morilor в настоящий фестиваль.
Зелёный театр — один из крупнейших амфитеатров под открытым небом в Европе, способный вместить до 10 000 зрителей, и в последние годы он вновь стал одной из главных площадок для масштабных мероприятий в Кишинёве.
29 мая в 19:00 Зелёный театр станет местом, где начинается лето в Кишинёве. Ждём вас в большом количестве, чтобы вместе прочувствовать атмосферу грандиозного шоу под открытым небом!