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Business News logoBusiness News
28 Июля 2026, 09:30
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Приложение NorthBucharest представляет более 1 400 объектов для инвесторов из Молдовы Ⓟ

Инвесторам из Республики Молдова, заинтересованным в рынке жилой недвижимости Бухареста, теперь доступно новое цифровое решение для поиска и сравнения объектов.

Платформа NorthBucharest.ro и мобильное приложение «North Bucharest – Real Estate» объединяют в единой экосистеме более 100 жилых комплексов и свыше 1 400 доступных объектов недвижимости.

Приложение NorthBucharest представляет более 1 400 объектов для инвесторов из Молдовы

Интерес к цифровому решению продолжает расти: в июле количество пользователей увеличилось на 42%. 

В приложение также интегрирован помощник на базе искусственного интеллекта, который помогает пользователям быстрее находить подходящие объекты с учетом бюджета, района и личных предпочтений. Кроме того, интерактивная карта позволяет увидеть расположение каждого объекта и его близость к важным объектам инфраструктуры, таким как школы, парки, деловые центры, остановки общественного транспорта и торговые зоны. Это дает инвесторам из Республики Молдова более полное представление об объекте еще до записи на просмотр. 

Приложение NorthBucharest представляет более 1 400 объектов для инвесторов из Молдовы

В портфеле представлены студии, квартиры, дуплексы, пентхаусы и виллы. Особое внимание уделяется завершённым объектам, готовым к заселению. Широкий выбор недвижимости позволяет покупателям и инвесторам быстрее находить подходящие варианты и упрощает процесс принятия решения.

 «Запуск этой цифровой экосистемы знаменует наш переход от классической модели посредничества к формату, в котором технологии играют ключевую роль в процессе покупки недвижимости. Людям нужны ясность, скорость и контроль, а также возможность быстро находить именно то, что им подходит», — заявил Влад Мустяцэ, CEO и основатель North Bucharest Investments.

Приложение NorthBucharest представляет более 1 400 объектов для инвесторов из Молдовы

Платформа доступна на сайте NorthBucharest.ro, а приложение «North Bucharest – Real Estate» можно скачать на устройствах с iOS и Android.

Скачать приложение «North Bucharest – Real Estate»:

iOS

Android

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